Pâques : où chasser les œufs en Mayenne ?

Impossible de rater ce moment gourmand ! Les petits et les grands adorent fouiller les parcs et les jardins à la recherche des précieux petits œufs en chocolat et autres surprises qui font pétiller les papilles gustatives. Pour célébrer Pâques et l'arrivée du printemps, des chasses aux œufs sont organisées partout en Mayenne. En voici quelques-unes. Amusez-vous bien et profitez du soleil !

►► Samedi 16 avril

Chaque année depuis 2013, la commune de Renazé organise sa chasse à l’œuf. Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, elle est de retour de 10h à midi et se tient au Musée de l’ardoise.

A Mayenne, les enfants devront retrouver dans le bon ordre 18 chiffres dissimulés dans des œufs cachés chez les commerçants.

le Secours Populaire de la Mayenne organise sa traditionnelle chasse aux œufs solidaire de13h30 à 16h30 (et le dimanche 17 avril de 10h30 à 16h30) au jardin de la Perrine à Laval.

Le comité d'animation de Chatillon-sur-Colmont organise la chasse aux œufs sur les terrains de sport route de Oisseau.

►► Dimanche 17 avril

Une chasse aux oeufs en chocolat dans l'enceinte du château de Bois Thibault à Lassay.

Rendez-vous dans le bois de l’Orbière à Forcé partir de 12h pour partager un moment convivial et ludique en famille.

Les Jardins des Renaudies, à Colombier-du-Plessis, rouvrent leurs portes ce week-end de Pâques, et les enfants de moins de 12 ans sont invités à rechercher des images dans le parc. Afin que cela soit équitable, tous recevront leurs sachets de chocolat.

►► Lundi 18 avril

A 10h30, les enfants ont rendez-vous au parc de loisirs de la Colmont à Gorron.

Une chasse aux œufs en famille dans la vallée des grottes de Saulges. Le restaurant de la Taverne des grottes s'associe au musée de Préhistoire pour vous proposer une découverte chocolatée de la vallée. A partir de 16h. Différents parcours en fonction des âges.