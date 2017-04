Pâques : trois anciens étudiants niçois impriment le chocolat en 3D

Alors qu'il ne reste que quelques heures avant la chasse aux œufs de Pâques, trois anciens étudiants niçois proposent des chocolats un peu particuliers, imaginés et sculptés grâce aux imprimantes 3D.

Olivier, Thibaut et Édouard se sont rencontrés sur les bancs de la Fac, à Sophia Antipolis. Tous les trois en Master Entrepreneuriat et Innovation, ils partagent le goût du chocolat et décident de se lancer en septembre dernier, avec un concept un peu spécial. "L'impression 3D m'a toujours beaucoup intéressé," raconte Thibaut, à l'origine de l'idée. "On se disait que les chocolats qu'on voyait en vitrine se ressemblaient tous, entre les œufs et les poules, c'est toujours un peu pareil. Avec l'imprimante 3D, ça permet vraiment de personnaliser le chocolat, de le sculpter à son idée".

Le coffret "Jardin extraordinaire" imaginé par les 3Dandies pour Pâques

L'imprimante 3D sculpte directement le chocolat

"On utilise l'imprimante 3D pour sculpter des moules, qui nous servent à reproduire en plusieurs exemplaires des chocolats. Et on utilise aussi l'imprimante 3D culinaire, qui sculpte directement le chocolat. C'est un procédé un peu spécial, on est obligé d'incorporer le chocolat par petite dose, avec une seringue," explique Thibaut.

Depuis le mois de janvier, les 3Dandies, le nom de leur chocolaterie, basée à Paris, commercialise ces chocolats personnalisés. "_Pour la Saint-Valentin on avait sorti un coffret spécial "Atomes crochus", avec des chocolats en forme d'atomes. Là, pour Pâques, on a imaginé un coffret "_jardin extraordinaire" où les chocolats sont cachés dans le décor." Des coffrets qui se vendent comme des petits pains. "On est en flux tendu en ce moment. On n'a plus aucun stock, on produit sur commande et on livre en 24h."

Les chocolats à l'effigie des plus grandes marques

Une chocolatière recrutée

Les 3Dandies visent aussi le marché des entreprises. "Pour promouvoir leur marque, les entreprises nous commandent des chocolats à leur effigie, pour des événements spéciaux ou des cadeaux d'affaires." Les 3Dandies ont même dû embaucher une chocolatière au mois de janvier pour faire face aux commandes. "On est content de ces premiers mois," confirme Thibaut, qui n'a pas perdu le goût pour la matière première. "Une petite dose de chocolat par jour!"