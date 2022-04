Pâques : un jeu organisé pour les enfants permet de "découvrir autrement" l'abbaye de Noirlac

Les cloches de Pâques sont passées à l'abbaye de Noirlac ! Mais pour changer de la traditionnelle chasse aux oeufs en chocolat, elles ont décidé de corser un peu les choses. Avant de pouvoir se régaler avec les gourmandises, il faut d'abord découvrir la réponse à une série d'énigmes sur le thème des œufs. L'abbaye propose un jeu de Pâques, une façon originale de visiter cette abbaye cistercienne dont la construction a démarré au milieu du 12ème siècle.

C'est un jeu à faire en famille (parents et enfants se creusent la tête !). Équipés d'une tablette ou d'un smartphone, chaque famille explore l'édifice et le parc à la recherche d'indices. "L'idée, c'est de résoudre neuf énigmes, explique Benjamin Payet, médiateur nature à l'abbaye, qui a conçu l'animation. Chacune va vous donner une pièce de puzzle, qui vous permettront ensuite de localiser l'œuf d'or, sur lequel il est inscrit le numéro du casier où sont cachés les œufs en chocolat". Pour récolter toutes les pièces du puzzle, il faut donc explorer toutes les pièces de l'abbaye.

L'abbaye de Noirlac, à Bruère-Allichamps (Cher). © Radio France - Emeline Ferry

Le jeu de Pâques continue ce lundi 18 avril à l'abbaye de Noirlac, entre 10h et 18h30. Pour les tarifs, comptez entre 4,5 et 7 euros pour les adultes, et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

L'église au sein de l'abbaye de Noirlac, à Bruère-Allichamps (Cher). © Radio France - Emeline Ferry