Pâques, un véritable exercice de style pour les chocolatiers

Limoges, France

Il y avait beaucoup de monde ce samedi dans la boutique du chocolatier corrézien Borzeix-Besse à Limoges. Dernier rush avant le passage des cloches dans les jardins limougeauds ce dimanche. Pour Pâques, le chocolatier comme beaucoup de ses confrères a rivalisé de créativité et d'imagination. Les petites figurines en chocolat placées délicatement sous des cloches trouvent rapidement preneur.

Moins de quantité, plus de qualité

Théo les observe et en salive d'avance. "Il y a une poule, une grenouille, un mouton, un oeuf, une vache, et des lapins" . Il a d'ailleurs déjà choisi celle qu'il va chercher demain dans son jardin: _"La grenouille parce qu'elle a des moustaches, elle est très drôle" . _Sa maman a elle aussi fait son choix entre supermarché et chocolatier "On préfère en acheter un petit peu moins, et de meilleur qualité plutôt que d'en acheter plus et moins bon, comme en supermarché par exemple" résume Nathalie, dont l'avis est partagé par Karima, elle aussi maman.

Karim s'est fixé un budget de 50 euros et si elle va chez le chocolatier, c'est pour que ses deux petits garçons aient "un oeuf unique, quelque chose de qualité, qui soit bon à manger"; mais pas seulement. Karima adore voir le regard de ses enfants une fois l'oeuf trouvé dans le jardin. " L'année dernière ils étaient comme des fous à chercher et à découvrir,ils m'ont regardée et m'ont dit - C'est trop beau maman, c'est trop beau ! -. " se souvient Karima, qui est ravie de voir "la magie dans leurs yeux" .

Karima a choisi une grenouille et une vache en chocolat noir pour ses deux petits garçons. © Radio France - Delphine-Marin Boulle

Un exercice de style qui fait appel à l'imagination

Mais pour que cette magie soit sans cesse renouvelée les chocolatiers doivent se creuser les méninges et faire appel à leur imagination car "c'est un véritable exercice de style" confie Morgane, la responsable du magasin Borzeix Besse à Limoges. "Un oeuf reste un oeuf donc il faut se différencier tant au niveau de la qualité qu'au niveau des décors apportés" explique-t-elle tout en évoquant les nouveautés préparées pour Pâques 2019 "Cette année il y a un petit oeuf tourbillon, avec des petits papillons", un oeuf dont le moule a été soigneusement confectionné dans les ateliers corréziens par Mr Besse.

L'oeuf tourbillon est l'une des nouveautés de cette année 2019 © Radio France - Delphine-Marion Boulle

L'oeuf reste une valeur sûre

Un oeuf qui remporte un franc succès, car Morgane l'avoue, cela reste une valeur sûre "L'oeuf de Pâques au centre de la table, cela reste le sujet important pour nous. On le casse, on le partage, on le grignote et puis ... on découvre ce qu'il y a à l'intérieur car c'est toujours la grande question pendant tout le repas !" . Mais pour varier les plaisirs et contenter tout le monde, le chocolatier propose aussi les traditionnels cloches , poules et lapins de Pâques aux côtés desquels on peut aussi observer de drôle de créatures comme un cactus en chocolat, un mouton, une vache ou encore la fameuse "Grenouille" choisie par Théo.

Si l'oeuf demeure une valeur sûre, le chocolatier propose aussi des figurines originales comme cette grenouille moustachue en chocolat © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Au total des centaines de kilos vont être écoulés dans les boutiques corréziennes et haut-viennoises du chocolatier. De quoi faire de Pâques une période incontournable pour l'artisan, comme Noël.