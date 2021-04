Pâques : une chasse au trésor qui respecte les gestes barrières à Bertrancourt

La crise sanitaire n'a pas découragé la petite équipe du comité des fêtes de Bertrancourt dans la Somme. Elle organise plusieurs animations pour fêter Pâques ce dimanche. Une parade et une chasse au trésor pour s'amuser en respectant les gestes barrières.

À Bertrancourt, fêter Pâques c'est une tradition ! Alors pas question de baisser les bras pour la présidente du comité des fêtes Céline Jasiak. Au programme ce dimanche matin, une parade dans le village avec des mascottes qui vont apporter des chocolats aux enfants et une chasse au trésor, très organisée pour respecter les gestes barrières.

Toutes les familles ont déjà reçu un message par texto pour dire "Vous venez à telle heure", 10h10, 10h20, 10h30... toutes les dix minutes, il y a une famille. On ne laisse pas passer une famille si l'autre n'avance pas trop vite, on va faire attention à cela, aucun rassemblement.

Chaque famille aura ses propres indices et son propre coffre au trésor, avec des œufs de Pâques bien sûr, des friandises mais aussi de petits animaux tout mignon faits maison par des membres du comité. De quoi passer un bon moment malgré la crise sanitaire qui dure.

Il le faut, les gens en ont besoin. Les enfants, ils ne font plus rien, ils s'ennuient. Du coup, c'est important pour moi et pour les membres du comité de maintenir cet évènement pour le plus grand bonheur des petits et des grands !