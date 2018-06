C'est le lieu idéal pour voir le match France Argentine ce samedi! Les magasins généraux, où est installée l'agence de publicité BETC à Pantin, organise jusqu'au 5 août "Par amour du jeu", un "festival" avec retransmission de matchs, city-stade et... une exposition d'art contemporain.

C'est un quartier de Pantin, en Seine-Saint-Denis, qui vit à l'heure du football, jusqu'au 5 août : au bord du canal de l'Ourcq, sur la place de la Pointe, on trouve un écran géant où sont retransmis les matchs du mondial et où sont organisés des conférences sur le ballon rond, un terrain de ville, pour pratiquer, une buvette. Tout près, ce "festival", intitulé "Par amour du jeu 1998 - 2018", propose aussi une exposition d'art contemporain au rez-de-chaussée des magasins généraux , le lieu où s'est installée il y a deux ans l'agence de publicité BETC, qui propose ainsi sa première "saison culturelle".

A l'extérieur, place de la Pointe à Pantin, un terrain de football et un écran géant pour voir les matchs © Radio France - Rémi Branato

A l'intérieur, donc, des œuvres d'artistes contemporains en vue, ou émergeant. Des écharpes de supporter cousues les unes aux autres, un portrait de Karim Benzema ou encore un très grand triptyque montrant Zinédine Zidane à l'oeuvre lors du penalty de 2006 face à l'Italie du peintre Stéphane Pencréac'h, intitulé "L'homme le plus cool du monde". Ce tableau, pour le peintre, "c'est vraiment le moment où Zidane est devenu un peu un Dieu pour les Français" commente Eugénie Lefebvre, la directrice des magasins généraux. Les 38 artistes exposent donc leur vision de ce sport, les moments clefs de son histoire où ce qu'il dit de notre monde.

Mélanger amateurs d'art et de football

Avec cette exposition et les activités, plus ludiques en plein air, elle espère "croiser des amateurs d'art et des usagers qui s'intéressent au foot, mais pas forcément sous cet angle". Selon elle, il n'est pas rare de croiser des footballeurs en tenue, sortant du petit stade "ruisselant de sueur", devant un tableau.

"Les médiateurs nous disent qu'il y a à peu près un tiers des visiteurs qui leur dit ne pas avoir l'habitude d'aller dans des musées et ça c'est exactement ce qu'on voulait faire" se réjouit Eugénie Lefebvre. Des conférences sont aussi organisées en extérieur : les femmes dans le football ou encore sa place dans la société.