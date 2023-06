Parcours atypique, première tournée avec la Comédie-Française... Adrien Simion dans Dom Juan dès mardi à Nice

Adrien Simion est pensionnaire de la Comédie-Française depuis un an et demi et il fait partie de l'équipe de cette même institution qui vient jouer Dom Juan, mis en scène par Emmanuel Daumas, à Nice. Programmé par le Théâtre National de Nice. Il y interprète huit rôles différents. Son parcours, atypique, l'a mené des écuries du sélectionneur de l'Équipe de France Junior au Théâtre. Il nous le raconte.

De l’équitation au théâtre

Adrien Simion a un parcours peu commun pour un comédien. Originaire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, il se passionne dès son plus jeune âge pour l’équitation. À seize ans, il arrête l’école pour travailler dans les écuries du sélectionneur de l’Équipe de France Junior. Mais il ressent le besoin de découvrir de "vivre en ville" et se met à regarder beaucoup de films. Il décide alors de faire des castings et s’inscrit à un cours de théâtre. C’est le coup de foudre. Il se prend de passion pour cet art et décide d’en faire son métier.

Un rêve qui se réalise à la Comédie-Française

Adrien Simion a la chance d’être repéré par Eric Ruf, le Directeur de la Comédie-Française, qui l’engage comme pensionnaire en 2021. Il fait ses débuts dans Dom Juan, où il joue aux côtés de Laurent Lafitte et Stéphane Varupenne. Il interprète huit rôles différents, ce qui lui permet de montrer toute sa palette de jeu et sa capacité à se transformer. Il reçoit des critiques élogieuses pour sa performance et se révèle comme une grande révélation du spectacle.

De mardi 13 à vendredi 16 juin 2023 à 20h

