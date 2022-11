Parcours modifié, retour des bonbons, moins de vidéomapping : Nancy prépare les fêtes de Saint-Nicolas

Saint-Nicolas fera toujours la distribution de bonbons lors de la grande parade dans le centre de Nancy le samedi 3 décembre au soir. Mais cette année, la mairie a dû composer avec les contraintes sur le prix de l'énergie, tout en garantissant que les festivités resteront les mêmes, avec plusieurs nouveautés à noter, dès ce vendredi soir, avec l'ouverture de 7 des 8 villages de Saint-Nicolas, et jusqu'au 3 janvier prochain.

Une consommation à surveiller

C'est sans doute LE point le plus surveillé par la municipalité. En raison du prix de l'énergie, les illuminations, toutes en LED, s'éteindront tous les soirs à 22h, à l'exception du week-end d'ouverture et du grand week-end des 3 et 4 décembre, qui draine au total 100 000 personnes à Nancy, soit la moitié de ce qui est attendu sur toute la période de fêtes. En outre, elles ne s'allumeront plus les matins entre 5h30 et 8h30.

Le vidéomapping prévu tous les soirs sur la Place Stanislas sera également impacté. De trois diffusions par soir les week-end, il n'y en aura plus que deux. Même conséquence en semaine où l'on passera de deux diffusions à une seule.

Par ailleurs, la patinoire de la Place Simone Veil à Nancy va changer le visage. Les patineurs n'évolueront plus sur de la glace, mais sur une piste en téflon, sur laquelle il faudra glisser une fine surface d'eau.

Un parcours modifié pour la parade

Saint-Nicolas et le Père Fouettard auront donc 1,6 kilomètre à parcourir lors du grand défilé du centre-ville le samedi 3 décembre. Si vous aviez l'habitude de faire partie des 75 000 à 100 000 personnes admirant le spectacle sur le bord du chemin, sachez que le parcours sera un peu modifié. "Il y avait parfois 7 à 8 rangées et les gens derrière ne voyaient pas tout, il a donc fallu lisser le parcours pour étaler le public", explique Bertrand Masson, adjoint à la culture à la mairie. En conséquence, il y aura par exemple un détour par la Place Dombasle, et pas de passage par la rue de la monnaie, trop étroite.

Le retour des bonbons !

Voilà une nouvelle qui va faire plaisir à beaucoup de monde ! Lors de cette parade, Saint-Nicolas retrouvera ses fameux bonbons pour la foule, écartés pour raisons sanitaires depuis le Covid. Au total, 4 tonnes de bonbons seront distribués aux spectateurs.

Thème du "verre et de la lumière"

"Nancy est une terre verrière depuis plus d'un siècle", rappelle Bertrand Masson, et pour cause. Cette année, les villages, le sapin et même les rues, aborderont le thème du verre et de la lumière. C'est également la thématique célébrée par l'ONU cette année. Des maîtres-verriers ont notamment passé plus de 120 heures à confectionner 5 lustres géants qui seront installés dans 5 quartiers de la ville.