Parentis-en-Born annule sa feria d'août et reporte les novilladas au mois d'octobre

Pour la deuxième année consécutive, il n'y a aura pas de feria de la Sen Bertomiu en août à Parentis-en-Born (Landes). La commune a décidé d'annuler l’événement en "raison du contexte sanitaire". La maire, Marie-Françoise Nadau, l'a annoncé ce lundi 3 mai lors d'une conférence de presse. L'élue envisage d'organiser néanmoins des novilladas lors du premier week-end d'octobre, les 2 et 3 octobre dans les arènes désormais couvertes. Les cartels (les affiches des spectacles taurins) ont d'ailleurs déjà été annoncés.

Le samedi 2 octobre à 17h, des taureaux de Los Manos seront affrontés par Manuel Diosleguarde, Miguel Aguilar et Christian Parejo. Le lendemain, le dimanche 3 octobre à 17, des taureaux de deux élevages français, Robert Margé et Fernay y su hijas, seront torées par Carlos Olsina, Adam Samira et Solalito.