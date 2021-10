Parentis-en-Born, bonne novillada de réouverture

Deux novilladas au programme et une proposition très éclectique.

Ce samedi après vêpres, sortie des pupilles de Jose Luis Marcuello. L’éleveur de Saragosse connait bien Parentis pour s’y être présenté à plusieurs reprises. Sa ganaderia de Los Maños sort de succès répétés ces dernières saisons notamment à Bayonne. Face aux jolis Santa Coloma d’Aragon, Manuel Diosleguarde qui ouvrait cet après-midi et un des novilleros en pointe, une valeur sure. Il était accompagné du mexicain Miguel Aguilar inédit dans le secteur et de Christian Parejo que le public gascon connait bien. Le jeune torero andalou est mené par Tomas Cerqueira, matador biterrois retiré, le garçon a remporté il y a quelques années le Bolsin de Bougue et s’est imposé à Dax, Vic ou encore Rion. Demain dimanche cartel totalement français avec les toros de Fernay et de Margé en intéressante concurrence. Et trois aspirants tricolores : Carlos Olsina de Béziers, et les deux provençaux Adam Samira et Solal Calmet « Solalito » déjà bien vus dans la région. Olsina est passé par Soustons et Roquefort et cet été. Samira par St Perdon et Bayonne. Solalito avait lui triomphé à Mugron et à Soustons

Manuel Diosleguarde, orthodoxie classique et tauromachie fine © Radio France - Pab

Ouverture avec une course entretenue des novillos de Los Maños, et notamment deux excellents toros.

Les trois novilleros, Diosleguarde, Aguilar et Parejo coupent chacun une oreille. Du pas vu à Parentis depuis belle lurette! Belle entrée, quatre cinquième d’arène, une réussite pour la réouverture du lieu. La bonne novillada que s’est offerte l’arène nouvelle de Parentis devant une belle entrée pour la ré-inauguration de la plaza du Born désormais joliment couverte. Et deux toros de sacré qualité, le premier et l’ultime qui, mieux regardés par la présidence auraient sans doute mérité d‘être honorés d’un tour de piste post mortem. Une course de toute manière entretenue, sérieuse même si un peu hétérogène en carrosseries et amures, avec de la variété pertinente dans les comportements. Du bon, du « manso », du complexe, avec aussi un manque de brio, de gaz majeur, de "chispa" , d'alegria, pour aller jusqu’à la grande course. Mais trois toros au moins permettaient le succès voire le triomphe. Les trois novilleros, chacun dans leur veine, coupent un appendice . Avec des degrés de toreria diverses. Aguilar, le mexicain, n’aura convaincu que les bonnes âmes. Gentil garçon mais toujours sur le reculoir, il coupe pour un final de deuxième faena spectaculaire et sur- joué. Parejo aurait pu, lui, sortir en triomphe si l’épée ne lui avait fait défaut avec le complexe mais très racé sixième. Et même si son toreo juvénile doit encore être approfondi. Diosleguarde aurait dû faire de même. Et plus. Sa première faena était d’une orthodoxie classieuse. A valoir pour deux trophées. Hélas le castillan fracasse au fer de Tolède. Et la suite vaut pour une oreille et pas mieux.. Que des regrets.

Ce dimanche à 17h, en direct sur France Bleu Gascogne deuxième novillada du cycle : toros de Fernay et Margé pour un trio de novilleros français, le biterrois Carlos Olsina, les provençaux Adam Samira et Solal Calmet « Solalito ».