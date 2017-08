Parentis- en- Born, la Sent Bertomiu, la plus sauvage des ferias

La feria ultra taurine de Parentis en Born, quatre rendez-vous en deux jours pour la feria du novillo la seule en France à présenter une affiche uniquement basée sur les novilladas.

Et sur du bétail sérieux choisi avec une méthode toute particulière. Ce samedi matin novillos de La Espera, pour un quartet d' aspirants espagnol, mexicain, colombien, français. Ce samedi soir 18h grosse novillada de Monteviejo apparentant à la famille Victorino Martin pour Manuel ponce, Garcia Navarette et Miguel Angel Pacheco.

Toro © AFP

La Feria du toro sauvage.

Parentis, au fin fond du Born, est pays de coureurs de bois, de sorcelleries, de sources interdites et de fantômes qui errent les soirs de brume dans la grande lande. Pays de braconne et de grandes gueules aussi, où le rugby et les toros ont la rugosité du peuple du cru. On y veut du saignant, du puissant, du bestial. La Feria du novillo est la seule en France à célébrer quatre novilladas. La Sent Bertomiù, du nom du patron de la bacchanale sauvage, est copieuse dans l’assiette comme dans les arènes. On y déguste la daube, les tripes, les « escargolades », l’axoa relevé, de la bouffe pour garder les hommes assis à table. On y cultive le toro fort que l’on va chercher dans les bréviaires taurins, des bêtes qui ne sortent nulle part ailleurs que dans ce curieux laboratoire suranné mais au ô combien nécessaire qui valide le cornu sauvage et le torero guerrier. Pas de finesse ici là-haut en Born, du combat madame, sanglant parfois, de l’affrontement qui dépouille le gamin pour en faire un héros ou un oublié. Il y a quelques années les furieux parentissois sont allés réveiller le plus ancien élevage au monde, les Raso de Poritllo, en droite ligne du haut moyen âge, inchangés en huit siècles, pas une passe, que de la méchanceté. Parentis c’est fait pour cela, pour remonter aux origines du combat de taureaux. Et pour saluer ces adolescents fiévreux qui s’offrent au danger.

toros © AFP

Ce samedi soir présentation de la ganaderia de Monteviejo, élevage en sauvegarde de patrimoine génétique.

Monteviejo, l’histoire de l’élevage actuel, comme souvent, est né d’une passion d’hommes. En 1996, Victorino Martin père, le célébrissime propriétaire du fer du même nom, l’un des trois élevages référents sur la terre taurine, rachète une partie de la ganaderia historique de Barcial. Le fiston Victorino, ancien torero, mais aussi vétérinaire et l’un des meilleurs connaisseurs des mystères génétiques décide de sauver la race particulière de ces toros là, la vieille et noble souche Vega- Villar qui fait saliver les aficionados des deux côtés de l’Atlantique. Il crée Monteviejo, dans une large propriété de chênes liège prôche de Caceres. Les débuts sont diffidicilles, il faut retrouver par une sélection stricte, une alchimie drastique, les gènes magistraux de ces toros noir et blanc, aux cornes fines, aux pattes habillées de chaussettes claires, ce pelage rare qui en a fait aussi la célébrité. Car les anciens Urcola réputés quand ils sortaient sous le nom de Galache ont assis une histoire durable jusqu’au début des années 80 du siècle dernier. Victorino Martin se veut sauveur d’une race qui était en péril grave. Un mélange époustouflant de Vistahermosa et de Vasqueña, deux des cinq souches initiales du toro de combat issu de la nuit des temps. Il y avait patrimoine en péril , Victorino Martin l’a compris. Et il met ses grandes compétences et ses énormes moyens sur le dossier.

fête © AFP

« Callejon spécial de Parentis » ce samedi entre midi et 13h depuis les arènes.