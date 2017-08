Parentis, feria de la Sent Bertomiu, Monteviejo et Agudo

La feria ultra taurine de Parentis -en- Born, quatre rendez-vous en deux jours pour la célébration du novillo, la seule feria en France à présenter une affiche uniquement basée sur les novilladas. Et sur du bétail sérieux choisi avec une méthode toute particulière.

Samedi matin excellents novillos de La Espera, et deux aspirants de belle race qui ont été retenus pour la finale de ce dimanche matin 11h, le colombien Jose Luis Vega et le mexicain Hector Guttierez. Ouverture samedi soir avec une grosse novillada de Monteviejo très soutenue et d’un intérêt constant. Laquelle a permis aux novilleros Daniel Garcia Navarrete et Miguel Angel Pacheco de se mettre joliment en évidence.

Juan Agudo torero picador © Radio France

Belle entrée et forte course soutenue, intense et variée. Le lot est sérieux en présentation, en corne et massif, le cinquième est hors du type, trois exemplaires au moins avaient du fond qui aurait du permettre d’avantage. Passons sur Manuel Ponce qui n’est pas le fils de…Il ne sait pas et ne peut pas. Echec aux deux toros avec un lot qui avait pourtant de la matière. Pacheco lui est un torero de savoir et de subtilité élégante. Il aurait pu couper une oreille à son premier Monteviejo avec un public un peu plus saisi par la dimension de sa faena. Au cinquième, l‘andalou malchanceux touche le « rouzigon » majuscule de la soirée. Garcia Navarrete, ressuscité pour sa part d’un coup de corne terrible à la gorge l’an dernier à Madrid a du fond et de la forme mais ne transmet pas. Sa tauromachie est sure mais pour être rigoureuse elle est aussi austère. Dommage. Le meilleur moment de la course : l’énorme « tercio » de pique de Juan Agudo à « Ronda » fameux Monteviejo en puissance et en race qui part quatre fois au cheval et de plus en plus loin pour un exercice cavalier de maîtrise remarquable dans l’esprit et la règle.

Ce dimanche 18h deuxième novillada piquée de la feria, des toros de Prieto de la Cal pour Mario Palaciod, Guillermo Valencia et le provençal Tibo Garcia.