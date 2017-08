Parentis, feria de la Sent Bertomiu, Prieto pique

La feria ultra taurine de Parentis en Born, quatre rendez-vous en deux jours pour la Mecque du novillo, la seule feria en France à présenter une affiche uniquement basée sur les novilladas. Et sur du bétail sérieux choisi avec une méthode toute particulière.

Ce dimanche deuxième novillada piquée de la feria, des toros de Prieto de la Cal pour Mario Palaciod, Guillermo Valencia et le provençal Tibo Garcia. Palacios coupe la seule oreille d‘une corse entretenue mais complexe.

Tibo Garcia © Radio France

Si la course d’ouverture des Monteviejo samedi avait apporté bonne satisfaction d‘ensemble tant quant à la prestation des toros que de celle de Garcia Navarrete et de Pacheco, la deuxième novillada piquée du cycle hier dimanche s'est avérée plus complexe, moins lisible, plus âpre aussi. Le lot de Prieto de la Cal a été solide, massif, même si plusieurs exemplaires avaient les cornes très abîmées en raison d’une « patchaque » sévère entre cornus le matin dans les « corrales ». Une novillada diverse de comportement aussi, plus « mansa » que brave, moins puissante à la pique qu’espérée, moins évidente dans la muleta qu’imaginée par les trois gamins. Et surtout peu comprise par les toreros. Mario Palacios coupe la seule oreille du jour après une faena de père tranquille face à un premier Prieto presque docile. C’est clinique quand on attend de l’âme, de la sueur et de la tripe. C’est un peu frustrant que tout cela. Guillermo Valencia, habitué des lieux du Born, se tape un infâme Prieto en apéro puis un cinquième qu’il torée sans tout voir, sans tout comprendre, de la droite uniquement, et qu’il tue mal. Quant à Tibo Garcia, le tarasconnais touche un premier novillo sur la grande réserve et il ne saisit pas la juste manière d’aborder le dernier et se trompe sur la méthode. Pêché de jeunesse.

Prochaine corrida, Villeneuve-de- Marsan demain mardi 19h, toros de Patrick Laugier « Las dos Hermanas » pour Emilio de Justo, Thomas Dufau et Mathieu Guillon.