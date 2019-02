Pari réussi pour le Musée de la Romanité à Nîmes

"Il y avait la génération Carré d'Art à Nîmes. Il y a désormais la génération Musée de la Romanité". Daniel-Jean Valade, l'adjoint à la culture de Nîmes s'est félicité ce lundi des chiffres de fréquentation enregistrés depuis l'ouverture du musée en juin 2018. Plus de 180 000 visiteurs en 8 mois. C'est plus que les 160 000 qui étaient espérés pour la première année d'exploitation.

Parmi eux, 67% de Français, 33% d'étrangers de 107 nationalités différentes. Franck Proust, le président de la Société Publique Locale Culture et Patrimoine est plus que satisfait.

Franck Proust, président de la SPL Culture et Patrimoine

Pour continuer sur cette lancée, le musée va proposer un Pass conjoint avec le Pont du Gard ou la fondation Luma à Arles. L'objectif : retenir les touristes le plus longuement possible à Nîmes.

Pour doper les recettes, les gestionnaires du musée veulent aussi développer les manifestations privées. 52 entreprises l'ont choisi l'an dernier pour organiser des manifestations. 40 ont déjà réservé pour 2019. Cette année, le hall d'exposition (600 m2) qui accueille les expositions temporaires en été pourra aussi être loué.

Une effort sera fait également pour améliorer la signalétique de la boutique. Le musée de la Romanité est en effet l'un des rares musées en France où on n'y transite pas obligatoirement en sortant. De quoi là encore doper les recettes. (250 000 euros depuis l'ouverture).

Dès le mois d'avril, une nouvelle exposition consacrée à Pompéi sera proposée aux visiteurs. Présentée une seule fois en Australie, elle proposera à travers des reconstitutions et des dispositifs multimédias interactifs, 250 objets archéologiques issus de Pompéi et Herculanum. L'occasion de se replonger dans les derniers jours de Pompéi. C'était le 24 août 79 après J-C après l'éruption du Vésuve.

[EXPO TEMPO] Aujourd'hui on vous dévoile en avant-première l'affiche de notre prochaine exposition temporaire, "Pompéi, un récit oublié" ! 🌋🇮🇹 #expopompei #pompei #comingsoon #nîmes #exhibition 👉🏼 A découvrir dès le 6 avril 2019 ! pic.twitter.com/aPz1w7rv7d

"Entre l'an 79 jusqu'au milieu du 18e siècle, la ville a été sous la cendre. Tout a été très bien conservé et on va avoir des pièces exceptionnelles que ce soit des céramiques, des bijoux en or, .des objets de décoration ou d'histoire militaire."