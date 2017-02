Paris : 120.000 visiteurs attendus à Retromobile

Jusqu'à dimanche, Retromobile s'installe Porte de Versailles à Paris. Le salon, fondé en 1974, est le grand rendez vous des professionnels, des passionnés et des curieux de l'automobile ancienne.

120 000 visiteurs sont attendus du mercredi 8 au dimanche 12 février au 42e Retromobile pour admirer les plus de 600 véhicules présentés au Parc des expositions de la Porte de Versailles dans le 15e arrondissement de la capitale. "C'est un salon qui prend de l'ampleur d'années en années, indique François Melcion, le cofondateur et directeur. Cette année on a même un hall de plus, nous sommes maintenant sur près de 6,5 hectares d'exposition, quand nous avons commencé en 1974 dans l'ancienne gare de la Bastille nous étions sur 3.500m2. On a entre 5 et 8% de visiteurs supplémentaires chaque année".

Près de 6,5 hectares d'exposition pour cette 42e édition de Retromobile. © Radio France - AB

Retromobile, c'est d'abord des expositions de voitures de collection -cette année elles vont de 1902 à nos jours avec la nouvelle Alpine en avant-première mondiale et la dernière Bugatti- mais aussi le premier grand marché international de l'année : "c'est pour cela que les constructeurs sont présents à Retromobile, explique François Melcion. L'ADN des constructeurs est ici. Ils viennent communiquer sur leur futur à travers de leur passé". Il y a également les clubs ou encore les exposants et vendeurs de pièces détachées, de documentation, de jouets, d'affiches ou encore d'oeuvres d'art en lien avec le monde de l'automobile ancienne.

Dans les stands, on trouve tout ce qui se rapporte à l'automobile de collection. © Radio France - AB

Ce qu'il ne faut pas rater

- Un taxi électrique du début du XXème siècle

- Deux chars d'assaut français de 1917. Ces deux derniers témoins de la Première guerre mondiale sont prêtés par Musée des blindés de Saumur.

- Les Ferrari à l'honneur à l'occasion des 70 ans de la marque italienne. Vous pourrez voir la barquette 166 Mille Miglia, monstre de compétition, et l’incontournable 250GT SWB ainsi que sept Formule 1 monoplaces rouges.

- Une exposition de Formule 1 insolites avec des voitures à quatre roues motrices ou à six roues.

- Le duel Bugatti / Bentley. Retromobile présente cette année dix Bugatti et dix Bentley, ces deux constructeurs de voitures de luxe et de sport ont gagné Le Mans tout en marquant leurs différences : les Bugatti étant plus artistiques et plus fines, les Bentley plus grosses et puissantes.

- La voiture de James Bond dans Goldfinger. Sir David Brown a fait l'acquisition d'Aston Martin il y a 70 ans et Retromobile lui rend hommage en présentant la célèbre DB5 avec ses lanceurs de fumée, ses plaques d'immatriculation changeantes, son écran pare balles ou encore son siège éjectable.

- Une retrospective de motos 100% françaises, de la Perreaux de 1871 à la Midual de 2017

- La future Alpine en avant-première mondiale : le concept Alpine Vision préfigure la nouvelle Alpine qui sera dévoilée en mars prochaine à l'occasion du salon de Genève 2017.

Alpine © Radio France - AB

F1 © Radio France - AB

Une vente aux enchères "people"

La maison Articurial met aux enchères cette année la Cadillac customisée de Johnny Halliday à partir de 50.000 euros et sa Harley à partir de 20.000 euros. Le fruit de ces ventes sera reversé à une association qui vient en aide à des enfants vietnamiens. Autre vedette : un prototype de Ferrari la Dino Berlinetta Spéciale de 1966 estimée entre quatre et huit millions d’euros.

La vente se tiendra vendredi 10 février à partir de 14h dans le pavillon 2.1 pour la vente automobiles ; samedi 11 février à 10h30 pour les mascottes automobiles et samedi 11 février à 15h pour la vente Automobilia.

Des milliers de miniatures sont à vendre. © Radio France - AB

Pratique

Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris jusqu'au 12 février. Ouverture de 10h à 22h (vendredi) et 19h (samedi et dimanche). Billet : 18 euros pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans.