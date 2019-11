Paris 2024 : On a un peu rendez-vous avec notre histoire

Poitiers, France

Tony ESTANGUET, président du comité organisateur des JO de Paris était notre invité

- Comment obtient-on le label "Terre de Jeux 2024"?

- Il faut que les territoires répondent à trois critères : comment ils peuvent nous aider à faire rayonner l'événement en organisant par exemple des retransmissions, en organisant des animations pendant les compétitions, pour que les jeunes puissent d'essayer aux sports olympiques et paralympiques. Le deuxième enjeu est de mettre en place des animations dans les écoles et les quartiers pour faire vivre les émotions du sport et le troisième enjeu c'est ce qu'on appelle l'engagement des Français. On va leur proposer de soutenir les équipes de France, de les rencontrer, de courir le marathon des jeux en relais. On a un peu rendez-vous avec notre histoire

- Et tous les territoires rêvent d'accueillir des délégations étrangère comment ça marche ?

- Ce sont d'abord les délégations étrangères qui décident, nous on a commencé un travail pour recenser toutes les offres disponibles, une sorte de catalogue avec tous les lieux pour se préparer en fonction des sports pratiqués il faut avoir des bonnes infrastructures sportives et de l’hébergement, d’hôtellerie. Ensuite les délégations vont choisir.

-Alors justement vous évoquez l’hôtellerie, il y a ce "couac" avec Airbnb et les hôteliers. Vous avez a écrit à la principale organisation d'hôteliers pour proposer une rencontre rapide et réaffirmer les engagements vis-à-vis du secteur, en colère depuis l'annonce du partenariat noué entre le Comité international olympique (CIO) et Airbnb....

-Alors oui, on a eu quelques échanges encore hier tout ça est en train de rentrer dans l'ordre il y a eu une petite incompréhension, ce partenariat n'impacte pas l'organisation des JO à Paris en 2024.