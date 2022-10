Paris 2024 : il y aura besoin de 45.000 volontaires pour les jeux

"Ils seront les visages des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024", les volontaires sur le terrain aux côtés des organisateurs afin que l'évènement se déroule dans les meilleures conditions pour tous. Le comité d'organisation est à la recherche de 45.000 volontaires et les inscriptions débuteront en mars 2023 sur le site des jeux. Il y aura un formulaire à remplir pour valider les candidatures, mais attention il ne sera ouvert que six semaines. Toutes les actualités sur la question sont diffusées sur le site Club Paris 2024 . Tous les volontaires sont les bienvenus à partir du moment où ils ont 18 ans ou plus le 1er janvier 2024, qu'ils maîtrisent le français ou l'anglais, et qu'ils sont disponibles au moins 10 jours sur la période des jeux.

Il n'y a besoin d'aucune capacité particulière, il suffit d'être motivé et plein d'envie, car la grande majorité des missions consistent à accueillir et guider les spectateurs, les athlètes et les médias sur l'ensemble des sites sportifs. Seules quelques missions pourront demander des qualités spécifiques, par exemple pour faire partie de l'équipe de premiers secours, il faudra avoir quelques notions de secourisme, ou pour être ramasseurs de balles au tennis, il faudra maîtriser les règles du sport.

Mais il faudra surtout être passionné, car cela sera du bénévolat et donc du travail gratuit. Et si vous n'habitez pas en Ile-de-France, il faudra vous payer le déplacement, et vous loger. Vous n'aurez droit qu'à deux choses de la part du comité d'organisation : un repas par jour et le paiement des transports en commun pour vous déplacer d'un lieu de compétition à un autre.