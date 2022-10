Paris 2024 : la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques aura lieu place de la Concorde

Comme pour la cérémonie d'ouverture des JO, qui aura lieu sur la Seine, les Jeux Paralympiques s'ouvriront en plein cœur de Paris. Le comité d'organisation de Paris 2024 a dévoilé ce jeudi les détails de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Paralympiques. Elle aura lieu place de la Concorde, après un défilé sur la partie basse des Champs-Elysées.

ⓘ Publicité

"L'objectif, c'est de proposer un moment magique de célébration, mettre les athlètes dans un décor majestueux sur l'une des plus belles places", explique Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de Paris 2024. "On avait envie de proposer une célébration à couper le souffle, après ce qui est ce passé à Tokyo dans un stade vide, on avait envie de valoriser les athlètes de la plus belle des manières".

Les athlètes défileront depuis les Champs-Elysées jusqu'à la place de la Concorde où quatre scènes seront installées, là où quinze jours plus tôt se tiendront les épreuves de sport urbain des JO. En tribune, 35.000 spectateurs (payants) pourront assister à ce spectacle tandis que 30.000 personnes pourront suivre gratuitement le défilé le long des Champs-Elysées.

La cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques se déroulera au Stade de France comme pour les JO.