Saint-Denis, France

Le comité d'organisation des Jeux olympiques (COJO) de Paris 2024 a installé ce jeudi sa commission des athlètes, instance destinée à participer pleinement à la préparation concrète des JO, à la cité du cinéma à Saint-Denis, site du futur restaurant du village olympique. 17 athlètes ont été choisis par Tony Estanguet, patron du COJO, Jean-Philippe Gatien directeur des sports, (qui était l'invité de France Bleu Paris ce jeudi matin) et Martin Fourcade, président de cette commission. Son rôle, constultatif, est d'apporter des propositions concrètes aux organisateurs.

Les conseils d'un organisateur de Londres 2012

Dans un café de la cité du cinéma, la réunion a duré deux heures, en présence de Jonathan Edwards, athlète britannique, qui a présidé une commission similaire pour les jeux de Londres en 2012. "Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les athlètes qui vont arriver à Paris, peuvent twitter sur le village olympique ou le réseau de transport et dire du mal, alors impliquer les athlètes minimise les risques que les choses se passent mal" estime-t-il.

12 athlètes sur les 18 que composent la commission étaient présents. "Un groupe varié, divers, plein de richesse" a vanté son président, Martin Fourcade, qui avait rencontré avant la réunion des étudiants en STAPS, à l'université Paris 13 de Bobigny, dans un amphithéâtre bondé.

Martin Fourcade et Tony Estanguet venus échanger sur Paris 2024 avec les étudiants en STAPS de Bobigny © Radio France - Rémi Brancato

"Apporter un maximum de confort" aux athlètes de Paris 2024

Et si la réunion s'est tenu à l'écart des micros et des caméras, chacun est venu avec une idée de ce qu'il peut apporter aux JO. "J'ai adoré l'esprit de Sidney" se souvient par exemple Guillaume Gilles, le handballeur, qui a participé à quatre Jeux olympiques, "mais j'ai eu aussi beaucoup de galères à Pékin dans les transports donc notre mission c'est d'apporter un maximum de confort".

Pour Stéphane Diagana, l'expérience des sportifs est indispensable pour que "les athlètes vivent le village de la meilleure façon possible". "La façon dont les portes s'ouvrent et se ferment, c'est un détail mais nous on y fait attention" estime-t-il par exemple, car "le sommeil est tellement dur à trouver quand vous êtes athlètes que nous, on va y penser".

