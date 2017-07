Paris 2024 : réunions cruciales pour la double attribution à Lausanne

4 jours de réunions débutent ce dimanche à Lausanne, en Suisse, au CIO, le comité international olympique. Objectif: décider si oui ou non, deux compétitions seront attribuées au mois de septembre à Lima : les jeux olympiques et paralympiques de 2024 et de 2028.

Une nouvelle étape décisive pour Paris 2024 à partir de ce dimanche et jusqu'à mercredi : le CIO, le comité international olympique se réunit pour 4 jours à Lausanne en Suisse. Il recevra les membres des délégations de Paris et de Los Angeles, les 2 villes encore en lice pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Ce sera la derniere présentation des candidatures au CIO mais l'enjeu c'est surtout la double attribution.

Le CIO va voter et devrait, selon toute attente, entériner le principe d'une attribution des Jeux pour 2024 et pour 2028 le 13 septembre prochain lors de sa session de Lima, au Pérou. Les deux villes ont, en effet, des projets "remarquables" selon le président de la commission d'évaluation du CIO, qui a rendu son rapport jeudi.

Emmanuel Macron dans l'arène olympique

Les délégations de Los Angeles et de Paris arrivent ce lundi à Lausanne, avec un atout de poids du côté parisien : Emmanuel Macron. Le président de la République descend dans l’arène pour défendre la candidature de Paris 2024. Il doit diner lundi soir avec le président du CIO Thomas Bach et participer à la présentation du projet mardi matin.

Mardi soir, on connaitra la décision du CIO, quant à la double attribution. A ce moment-là, il ne s'agira plus de savoir si mais quand Paris organisera les jeux. Et le comité de candidature Paris 2024 veut tout faire pour montrer que 2024 est la bonne échéance.