Paris : 250 enfants sur la scène des Folies Bergère ce dimanche

Ils ont entre 6 et 17 ans, ils sont violonistes, flûtistes ou chanteurs, ils viennent de toute la France et dimanche 20 mars ils monteront sur la scène des Folies Bergère à Paris. Le programme de ce concert, intitulé les Folies orchestrales, est éclectique. On y entendra le pianiste concertiste François-René Duchâble, un trio kabyle, Djur Djura, un orchestre de musique du monde, la Band'a Léo Junior ainsi que les Petites mains symphoniques, une formation qui regroupe des jeunes musiciens de tout l'hexagone.

En créant cet orchestre, il y a seize ans, Eric Du Faÿ souhaitait valoriser la pratique orchestrale et vocale des enfants dans un pays qui met, dit-il, plus l'accent sur la pédagogie individuelle. La date de l'évènement, à un mois pile du premier tour de la présidentielle, ne doit rien au hasard explique le directeur artistique : "Depuis le début de la campagne, je n'ai pas entendu le mot culture dans la bouche des candidats, c'est une catastrophe ! Ça fait deux ans qu'on dit que la culture est non essentielle ! On va réunir 250 enfants sur scène, on va montrer que la jeunesse est belle et que la culture est indispensable".