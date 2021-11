Paris : 300 apprentis sur scène du 18 au 25 novembre au théâtre Marigny pour Apprentiscène

Apprentiscène fait son retour du 18 au 25 novembre avec 300 apprentis et des dizaines de saynètes de 3 minutes traitant d’un métier, d’une situation professionnelle ou d’une grande cause sociétale. La marraine de l'événement est, cette année, l'actrice Julie Gayet.

"On s'acharne pour faire des beaux spectacles et avoir un beau rendu", sourit Pascal Sandoz, directeur artistique et co-fondateur d'Apprentiscène. Du vendredi 18 au jeudi 25 novembre, il accueille, en tout, 300 apprentis venus de CFA partout en France.

Une soixante de professionnels avec eux

Chaque groupe - de 4 à 7 apprentis - a trois minutes pour parler de son métier ou d'un sujet sociétal. Dans chaque CFA, ils ont 14 heures de formation pour répéter et travailler l'aisance, la confiance en soi, le rapport avec la posture", poursuit Pascal Sandoz. Chaque groupe est épaulé par un metteur en scène et une quinzaine de techniciens sont là pour mettre en lumière leur travail, au théâtre Marigny.

Louison, Thomas, Noémie et Inès, lors des répétitions de leur saynète, ce jeudi 18 novembre. © Radio France - Paul Sertillanges

"Rien ne vaut le réel", s'exclament, en coeur, Louison, Thomas, Noémie et Inès, à la fin de leur saynète. Ces apprentis en hôtellerie-restauration ont choisi comme thème "les réseaux sociaux" et la très grande importance qu'ils prennent dans les relations sociales des jeunes générations.

Apprentiscène au théâtre Marigny - Reportage Copier

"C'est la première édition que je fais et je suis très bien tombée, sourit Agathe, leur metteuse en scène, _ce sont des apprentis qui sont ouverts, généreux, sympas, drôles_." Elle les a accompagné depuis le mois de mars.

Si vous voulez aller les voir jouer, un soir, il est possible d'acheter des places sur le site d'Apprentiscène.