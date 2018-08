Paris, France

Du port de Solférino, au pont Marie, sur le parc Rives de Seine ou tout autour du bassin de la Villette, les Parisiens ont jusqu'au 2 septembre pour profiter des infrastructures de Paris Plage. Pour les enfants, des jeux, pour les paresseux, les chaises longues et pour tous, le paysage magique des quais de la Seine.

Sur les rives de Seine rive droite

Bruno est venu avec deux amis, profiter du soleil et de la vue unique des rives de Seine " on a apporté un pique-nique, c'est génial! Quand on sait où aller, Paris au mois d'août, c'est merveilleux". Un peu plus loin, une dame se fait bronzer les jambes, allongée sur une chaise longue : " en tant que parisienne, j'adore Paris au mois d'août, c'est le meilleur moment pour redécouvrir ma ville".