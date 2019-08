Paris-Brest-Paris : 1.219 kilomètres à vélo et très peu d'heures de sommeil pour 78 Mayennais !

Département Mayenne, France

À partir de ce dimanche, 6.668 amoureux du vélo, dont 78 Mayennais vont prendre le départ de la légendaire randonnée Paris-Brest-Paris (1.219 kilomètres). Les premiers départs s'effectueront à partir de 16h (pour ceux voulant boucler le parcours en 80 heures) depuis la Bergerie Nationale, au cœur du Parc du Château de Rambouillet. Les participants peuvent aussi réaliser cette randonnée en 84h ou en 90h maximum.

Pour Antoine Le Bomin, licencié au club Vélo Passion de Laval, ce sera sa deuxième fois, après 2015. Le Mayennais s'entraîne dur depuis deux ans pour la Paris-Brest-Paris. "Pour se qualifier pour l’événement il faut valider des brevets" explique le cycliste. "Soit on se prépare de façon solitaire, avec une ou deux sorties dans la semaine. Il y a quatre ans je l'ai bouclé en 89 heures de mémoire, j'avais du dormir quatre ou cinq heures sur les quatre nuits qu'on a passé sur le vélo, mais tout se passe très bien. Le seul souci c'est le problème mécanique. Il y a une assistance mais si ça arrive en pleine nuit ça peut-être galère" sourit Antoine Le Bommin.

La fête à Villaines-la-Juhel

La 19e édition de la Paris-Brest-Paris traversera la Mayenne à l'aller comme au retour, au bout de 210 kilomètres à Averton puis Loupfougères, Hardanges, Le Ribay, Charchigné, Lassay-les-Châteaux ou encore Gorron. Près de 400 bénévoles sont attendus à Villaines-la-Juhel. "C'est le plus bel accueil que l'on puisse recevoir" s'enthousiasme Antoine Le Bomin. Normalement les 78 Mayennais devraient passer dans la commune au retour le mercredi après-midi entre 14h et 20h.

La circulation sera d'ailleurs interdite ainsi que le stationnement à partir de ce dimanche (12h) au jeudi 22 août (22h )dans les deux sens, sur la rue Emile Martineau en totalité, sur la rue de la Vigne en totalité sauf riverains et secours, sur la portion de la rue des Rosiers comprise entre la rue des Troënes et la rue de la Vigne sauf riverains et secours, sur la portion de la rue des Troënes comprise entre la rue Saint Georges et l’avenue du Stade, sur la rue Saint Georges, du carrefour de la rue de Mayenne à la rue Gervaiseau, sur la portion de la rue Jules Doitteau comprise entre la rue Gervaiseau et le Boulevard du Général de Gaulle, dans le sens Boulevard du Général de Gaulle vers la rue Gervaiseau.