Paris : dans les coulisses de la Tour Eiffel avant sa réouverture le 25 juin

La dame de fer s'habille avant l'arrivée des premiers visiteurs. "Nous avons des bandeaux d'1m pour permettre aux familles de pouvoir prendre des photos plutôt que de façon individuel", commence Laurence Mithouard, chef des planifications des travaux à la Tour Eiffel.

Les préparatifs à la Tour Eiffel pour accueillir de nouveau du public à partir du 25 juin prochain. Au sol, la signalétique pour faire respecter les distances. © Radio France - Bradley De Souza

Des espaces dédiés donc pour accueillir du public et réaliser des photos avec une vue sur Paris dans le respect des distances physiques. Plus de 1.300 marquages ont été posés au sol. "La signalétique, on a pris la décision de la poser dans les zones d'attente du public, les escaliers, les étages où l'on peut faire des photos mais aussi les ascenseurs", poursuit-elle.

De pastilles et des bandes de couleur bleue en français/anglais ont été apposées au sol pour inviter les visiteurs à "garder leurs distances".

Toutes les deux heures, les points de contact seront nettoyés. Une entreprise, PCR Conseil, se chargera de vérifier la qualité de la propreté. "On a un outil spécifique. En utilisant un écouvillon, un tube avec des cotons tige on va prélever les particules sur les longues vues par exemple, on rentre le tube dans la machine et en 10 secondes on va savoir si le support a besoin d'être nettoyé de nouveau", explique Alain Miralles, directeur de l'entreprise.

Les préparatifs à la Tour Eiffel pour accueillir de nouveau du public à partir du 25 juin prochain. Avec un écouvillon, la propreté du site est vérifiée en quelques minutes. © Radio France - Bradley De Souza

Le sommet fermé, les ascenseurs également

À partir du 25 juin et pendant une semaine, les ascenseurs ne seront pas disponibles. Seuls le premier et deuxième étage seront accessibles. Il faudra emprunter les escaliers. "Mais les escaliers, ce n'est pas l'Everest", rassure Patrick Branco Ruivo, directeur général de la société d'exploitation de la Tour Eiffel.

"C'est impressionnant lorsqu'on est en bas mais en 20 minutes on est au 2e étage, c'est franchement faisable", continue Patrick Branco Ruivo. Le sommet sera fermé au moins jusqu'à mi-juillet "parce que l'ascenseur qui vous emmène du 2e étage au sommet est étroit".

Attirer de nouveau les Parisiens et Franciliens

L'enjeu de cette réouverture est important. Les pertes sont estimées à 9 millions d'euros par mois pendant la période de confinement. "Les Parisiens et Franciliens aiment la Tour Eiffel et c'est le moment pour eux de se la réapproprier étant donné qu'il n'y aura pas de longues queues déjà et puis tout le monde aime la Tour Eiffel", poursuit le directeur général.

Les réservations ont déjà commencé "On est à plus de 2.000 réservations avec 90% des réservations de Français et 10% d'étrangers, principalement des Allemands", remarque Patrick Branco Ruivo. Tout a été mis en oeuvre pour que la dame de fer brille plus que jamais.

Le prix des billets pour les enfants de 4 à 11 ans a été divisé par deux. Il sera à 2 euros. Des activités seront à découvrir et un DJ set dès cet été les jeudis et vendredis sur la terrasse du 1er étage, soit à 57 m de haut pour attirer les jeunes.