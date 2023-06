Paris : début du Fnac Live, le festival de musique totalement gratuit devant l'hôtel de ville

Trois jours de fêtes devant l'hôtel de ville. C'est l'objectif du Fnac Live. Le festival totalement gratuit démarre ce mercredi soir, près de 80 000 personnes sont attendues. Cette année des artiste se succèderont ainsi une belle brochette d’incontournables internationaux tels que Franz Ferdinand, la voix soul de la Belge Selah Sue , le rappeur Disiz ou encore Benjamin Biolay.

Franz Ferdinand - Take Me Out (Official Video)