Paris : des cours d'écoles ouvrent aux promeneurs le samedi

12 cours d'écoles ouvrent leurs grilles aux Parisiens samedi 23 janvier. Une expérimentation qui sera reconduite chaque weekend dans le but d'offrir un nouvel espace de loisirs aux riverains.

La ville de Paris expérimente l'ouverture des cours d'écoles en dehors du temps scolaire dans le cadre de la ville du quart d'heure. Dès ce samedi 23 janvier, les cours de 11 écoles et 1 collège seront ouverts tous les samedis, de 10 heures à 17 heures, pour que les Parisiens aient accès à des espaces de loisirs près de chez eux.

Cette expérimentation est ensuite amenée à se déployer progressivement sur l'ensemble du territoire parisien.

"L'objectif est de donner accès à des espaces de respiration à proximité de chez soi, dans lesquels on peut venir pratiquer des activités culturelles, ludiques, sportives, mais aussi tout simplement flâner ou venir se rafraîchir lorsqu'il y aura des périodes de canicule", rappellent Carine Rolland et Patrick Bloche, adjoints à la mairie de Paris et tous deux en charge de la ville du quart d'heure.

La liste des 12 cours d'écoles qui ouvrent chaque samedi à partiru du 23 janvier :