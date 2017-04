À Paris des enfants font le cirque au milieu du stade Charléty

Que faire pendant les vacances scolaires ? Au stade Charléty, dans le 13e arrondissement de Paris, votre enfant peut s'initier gratuitement aux arts du cirque.

L'opération de la mairie de Paris s'appelle "Charléty fait son cirque". Près de 2000 enfants et parents par jour viennent jouer les clowns, dans un chapiteau au milieu du stade Charléty, mais aussi sur des trampolines et des tapis. L'entrée est gratuite pour tout le monde.

Ici pas de nez rouge et maquillage. Sur un tapis Maxence travaille son équilibre. "Il faut trouver son équilibre sur un rondin avec une planche. C'est marrant, cela m'apprend de nouvelles choses" explique le garçon. Pour Lucas 10 ans, le cirque c'est d'abord des sensations. "Le trampoline c'est bien. On peut y faire des figures c'est stylé. On peut aller très haut" sourit le jeune courageux. Mais apprendre l'art du cirque c'est apprendre à tomber, la spécialité d'Alexandre. "Oui je tombe beaucoup" confie cet enfant.

"Le cirque c'est du sport sans la compétition"

La dizaine d'animateurs présente au stade Charléty sont diplômés des arts du cirque. Rémy est l'un d'entre eux. "Le cirque c'est du sport sans la compétition. On ne se dit pas 'moi je suis meilleur que lui car j'ai réussi à faire mieux' mais plutôt 'lui il a réussi à faire ça donc si je l'aide à faire ça il va m'aider à faire autre chose" déclare l'animateur. L’avantage c'est que même les parents jouent les circassiens. "Je fais des assiettes, je joue avec les balles" souffle une mère de famille. "Ah oui moi je participe tant que je le peux" ajoute une autre maman. Hache est venu avec ses 3 enfants. "Je jongle comme tous les jours avec les enfants, les cours, les repas, l'école etc" s'amuse ce papa.

"Les parents soulagés par la gratuité"

L'opération "Charléty fait son cirque" dure jusqu'au 17 avril, de 11h à 18h au stade Charléty de Paris (arrêt RER B - cité universitaire).

Bâton du diable, assiettes, balles de jonglages sont à disposition © Radio France - Martin Cotta

Des trampolines sont également mis à disposition des enfants © Radio France - Martin Cotta