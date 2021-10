Paris-Ile-de-France : ce qu'il ne faut pas rater au cours de la Nuit Blanche 2021

La Nuit Blanche 2021 a lieu à Paris et en Ile-de-France le samedi 2 octobre. La 20e édition propose 200 événements gratuits répartis dans quatre parcours. Paris2024 et les Jeux olympiques axent cette Nuit Blanche sur le sport. Voici ce qu'il ne faut pas rater dans le programme.

Pour cette 20e édition, la Nuit Blanche qui se déroule la nuit du samedi 2 au dimanche 3 octobre 2021 a choisi comme thème "Le corps en mouvement".

Cette édition marque le lancement de l’Olympiade culturelle Paris 2024. C'est un programme qui propose un ensemble de manifestations artistiques organisées dans le pays hôte avant les Jeux olympiques et paralympiques.

Cette Nuit Blanche2021 a été entièrement repensée. Son programme permet de faire une balade urbaine le long du GR75, un sentier de Grande Randonnée (entre le boulevard périphérique et les boulevards des Maréchaux) créé pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024.

Quatre parcours à Paris et en Ile-de-France

Quatre parcours sont proposés dans la capitale et dans 13 villes de la Métropole du Grand Paris. De 19h00 à 7h00, la création contemporaine sera mise à l'honneur dans de prestigieux monuments, des sites méconnus ou encore des lieux habituellement inaccessibles.

Le public découvrira des performances, des œuvres contemporaines et le patrimoine culturel et sportif de la ville. La Nuit Blanche investira pour l’occasion les sites sportifs qui ont fait l’histoire de Paris, comme le vélodrome Jacques Anquetil ou la piscine Georges Vallerey, des sites olympiques majeurs de 1900 et 1924.

Les quatre parcours

Le parcours Centre mène le public du Trocadéro au musée d'Art moderne en passant par le centre Pompidou.

Le parcours Nord va de la Porte d'Aubervilliers à la Porte des Lilas et suit le GR75 sur près de 6 kilomètres.

Le parcours Est relie la Porte de Vincennes aux Grands Moulins sur 9 kilomètres.

Le parcours Ouest commence à Balard et conduit jusqu'à la Porte d'Auteuil, soit 4,5 kilomètres.

Installations, concerts, spectacles, vidéos ponctuent ces parcours. Vous trouverez des cartes pour vous permettre de suivre le parcours sur le site de la mairie de Paris.

Ce qu'il ne faut pas rater

À Paris

Église Saint-Eustache : Patricia de Solages propose KEEP IT WILD. À l’intérieur de l’église, le spectateur est plongé dans une ambiance sonore et visuelle créée par des chants de baleines, de la musique, des hologrammes et des projections. C'est une rencontre entre les géants des mers et nous. L’église devient le cœur de l’océan. Nous sommes invités par la musique de l’orgue, le violoncelle et la voix à un voyage intérieur (de 20h00 à 2h00, 2 Impasse Saint-Eustache 75001).

La Gaîté lyrique : Visual System propose un parcours de sculptures lumineuses et d’installations sonores qui laissent le visiteur libre de faire "l’expérience de ses points de vue et de l’incidence de la lumière". Dans cette "étonnante forêt lumineuse et sonore aux airs d’illusion d’optique, cette lumière-matière traverse puissamment les œuvres" (de 19h00 à 1h00, 3bis rue Papin 75003 Paris).

Centre Wallonie-Bruxelles : Marcin Dudek propose "The Group". C'est une œuvre monumentale, une veste qui se compose de centaines de blousons qui ont été exportés de l’Europe de l’Ouest en Pologne après la chute du régime communiste. Elles symbolisent une foule de corps qui agissent comme un seul. Les bras de la veste se lèvent en symbole de victoire, avant que des grenades de fumée orange se déclenchent (de 19h00 à 20h30 127-129 rue Saint-Martin 75004 Paris).

META présente Yes We Camp. Sur d’anciennes emprises ferroviaires, 3.000m² de terrain en friche ouvert exceptionnellement pour la première fois au public, des installations artistiques et lumineuses, des dj sets, une buvette festive sont proposés au public (de 18h00 à 2h00, 22 boulevard Poniatowski 75012 Paris).

Mairie du 18e arrondissement : l'association Assonord et François-Arthur Millet montrent Terres Imaginaires. La kermesse musicale accueille les enfants de 0 à 7 ans pour des ateliers créatifs suscitant leur imaginaire. Le public sera également amené à découvrir des œuvres interactives et expérimentales, des créations sonores et visuelles variées. (de 19h00 à 22h00, 1 place Jules Joffrin 75018 Paris).

Cité de la musique : seul en scène, plongé dans l’obscurité, un squelette de lumière se fraie un chemin dans une gigantesque toile d’araignée, dont chaque fil, tendu dans l’espace et s’illuminant à l’envie, semble être une corde prête à vibrer et à résonner (de 20h00 à 2h00, 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris).

Square des Saint-Simoniens : la Compagnie Vivons présente un parcours de projections de vidéos-danse et de courts-métrages. Le public est invité à traverser l’univers de la compagnie avec quatre créations (de 19h00 à 23h00, 2, rue de la Duée 75020 Paris).

En Île-de-France

Dans les Hauts-de-Seine : sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Rueil-Malmaison, de 19h30 à 21h00, la Compagnie Remue Ménage vous donne rendez-vous pour investir l’espace urbain avec une parade exceptionnelle, une déambulation avec tissu aérien, danseur de feu et pyrotechnie, 13 boulevard du Maréchal Foch.

En Seine-Saint-Denis : les Ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois, présente "Dancefloor, je t’adore". En hommage à l’Échappatoire à Clichy-sous-Bois et à toutes les boîtes de nuit de banlieue, les Ateliers Médicis transforment un gymnase désaffecté en dancefloor géant. Nicolas Boone invite aux platines et sur la piste clubbers, footballeuses, acrobates et danseurs en roller, vogueurs et amateurs de valse. Une batterie tient éveillée, dans un pas de deux, les fantômes du gymnase et ceux de la boîte de nuit (de 19h à 2h00) 4 allée Françoise Nguyen.

Dans le Val-de-Marne : à Gentilly, dans la ville et au Générateur, florilège de propositions artistiques axé sur la performance, les arts vivants et les arts numériques. Derrière une vitrine ou dans des espaces de vie partagée (Lavomatic, local vacant, Parvis de la médiathèque et du Service Culturel, le Petit Vouvray, Le Lavoir Numérique), les artistes présentent leurs actions poétiques. À voir au Générateur un défilé de mode extravagant (de 19h à minuit, 16 rue Charles Frérot).

Les transports pendant la Nuit Blanche

Attention, cette année, le métro ne roulera pas toute la nuit. Il s'arrêtera comme d'habitude à 2h00 du matin. Il ne sera pas gratuit.

La RATP a annoncé que comme en 2020, il n'y avait "pas de plan de transport spécifique" prévu pour cette Nuit Blanche 2021.

Infos utiles

Attention, le protocole Covid-19 est de rigueur. L’accès aux événements de cette Nuit Blanche est obligatoirement soumis à la présentation d’un pass sanitaire sous forme numérique ou sur papier. Le port du masque est aussi exigé dans l’ensemble de ces lieux.

Durant la Nuit Blanche, vous pourrez aussi trouver des restaurants ouverts toute la nuit.