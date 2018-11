Paris : Karl Lagerfeld, parrain des illuminations 2018 des Champs-Elysées

Le célèbre créateur de mode sera présent le jour de la cérémonie de lancement jeudi 22 novembre. Il succède à l'actrice Lily Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp. Les Illuminations s’allumeront de rouge tous les soirs.

Champs-Élysées, Paris, France

Le Comité Champs-Elysées a dévoilé ce jeudi le nom du parrain des illuminations de la célèbre avenue parisienne. Ce sera le créateur de mode Karl Lagerfeld qui sera présent le jour du coup d'envoi le jeudi 22 novembre.

Une avenue en rouge

Les illuminations s’allumeront en rouge tous les soirs du 22 novembre 2018 au 9 janvier 2019 inclus entre 17h et 2h et les nuits complètes des 24 et 31 décembre.

Créées par la société @blachereillum, les toutes nouvelles Illuminations «Flamboyance» s’allumeront de rouge tous les soirs du jeudi 22 novembre 2018 au mercredi 9 janvier 2019 inclus entre 17h00 et 2h00, et les nuits complètes les 24 et 31 décembre. #Illuminations2018pic.twitter.com/VfGVYXnE0V — Avenue des Champs-Élysées (@AvChampsElysees) November 8, 2018

Un spectacle sur l'Arc de triomphe pour la nuit de la Saint Sylvestre.

Le comité Champs-Elysées a également annoncé un spectacle lumineux sur l'Arc de Triomphe le soir du 31 décembre pour régaler les dizaines de milliers de personnes qui vont venir fêter la nouvelle année.