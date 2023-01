Paris : l'Arc de triomphe et la Sainte-Chapelle retrouvent leur fréquentation d'avant-Covid

C'est une preuve supplémentaire du retour des touristes à Paris après la période des confinements et des restrictions d'accès aux lieux publics liés au Covid. Pour sa première année complète d'ouverture, la moitié des sites faisant partie du Centre des monuments nationaux a retrouvé ou dépassé son niveau de fréquentation d'avant l'épidémie.

C'est le cas de l'Arc de triomphe, monument parisien le plus fréquenté, qui a accueilli un peu plus d'1.750.000 visiteurs l'an passé (soit une augmentation de 244% par rapport à 2021). La Sainte-Chapelle affiche une progression quasiment similaire pour un total de 1.200.000 visiteurs. Le Panthéon s'approche quant à lui pour la première fois du million de visiteurs, avec près de 950.000 entrées comptabilisées.

Succès historique pour l'Aquarium de la Porte Dorée

Une autre institution culturelle parisienne a réalisé une bonne année, en termes de fréquentation : le Palais de la Porte Dorée. L'aquarium tropical atteint un chiffre historique avec plus de 316.000 visiteurs, un succès dû, selon la direction, aux récents aménagements du site et à l'intérêt suscité par l'exposition sur les algues marines.

Côté musée, la fermeture de la galerie abritant la collection permanente n'a pas trop pénalisé l'établissement. Les expositions temporaires, Picasso l'étranger, Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours et Paris et nulle part ailleurs, ont attiré près de 90.000 curieux.