Paris : l'exposition Léonard de Vinci, au Louvre, se terminera par trois nocturnes gratuites

Paris, France

Face à l'affluence de visiteurs, puisque tous les créneaux de réservations sont complets, de journée comme de soirée, le musée du Louvre a décidé d'ouvrir gratuitement les portes de l'exposition Léonard de Vinci, les nuits des 21, 22 et 23 février.

30.000 places gratuites seront proposées pour des visites de 21h à 8h30 le matin, avec des entrées possibles toutes les demies heures. Attention toutefois, la réservation en ligne reste obligatoire ! Elles seront ouvertes ce mardi midi sur le site internet du musée.

C'est la première fois que le Louvre organise des nuits entières de visite totalement gratuites. "A exposition exceptionnelle, dispositif exceptionnel", se félicite Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre chez nos confrères de franceinfo. Avec un tel dispositif, le Louvre veut "chercher des publics qui ne vont pas ou peu au musée, et en offrant cette expérience particulière la nuit, on espère que d'autres personnes puissent venir au musée", explique Jean-Luc Martinez. Pour le directeur, ces trois nocturnes gratuites sont l'occasion "de dire que le Louvre est le musée pour tous et que tout le monde peut venir".

Le contenu de l'exposition ne changera quasiment pas, mais quelques œuvres déjà rapatriées en Italie, comme le célèbre "Homme de Vitruve" resté deux mois au Louvre, manqueront.