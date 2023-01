Paris : l'UGC des Halles est le cinéma le plus fréquenté du monde

Le cinéma le plus fréquenté au monde est en France ! Et même en plein cœur de Paris, dans le quartier des Halles (1er arrondissement). Le cinéma UGC Ciné Cité Les Halles se positionne comme premier cinéma au monde en termes de nombres d'entrées avec plus de 2,22 millions de spectateurs, selon les relevés publiés ce mercredi par Comscore, une entreprise qui analyse le box-office mondial.

"Le succès de l’UGC Ciné Cité Les Halles démontre la pertinence du modèle porté par les cinémas UGC, qui valorise toutes les cinématographies, du blockbuster américain aux films Art et Essai",* s'est félicitée dans un communiqué de presse publié ce mercredi la PDG de la société d'exploitation cinématographique Brigitte Maccioni.

"Le public a retrouvé le chemin des salles et renouvelle sa confiance envers ce cinéma situé au cœur de Paris qui a inventé le "ciné-club" de masse en pariant dès 1995 sur une programmation aussi diversifiée", a salué Eric Marti, directeur général de Comscore France.

Inauguré en 1995, ce multiplexe compte 27 salles, un record en Europe, et est ouvert de 9 heures du matin à minuit.