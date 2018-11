Paris : la grande roue de Marcel Campion ne reviendra pas

Paris, France

Le Conseil d'Etat n'a donc pas donné raison à Marcel Campion. Le roi des forains contestait une décision de la mairie de Paris, de retirer du jardin des Tuileries, la grande roue. Installée, de manière saisonnière, place de la Concorde, depuis l'hiver 1993, la grande roue attirait chaque année, entre 300 000 et 400 000 visiteurs. Le Conseil de Paris, avait décidé de la faire démonter, en mai dernier.

Non-renouvellement de la convention

Dans sa décision, rendue mercredi, le Conseil d'Etat a estimé que le non-renouvellement de la convention liant la mairie de Paris et la société de Marcel Campion, arrivait bien à son "terme initial" et qu'il ne s'agissait pas d'une résiliation "avant son terme". Le Conseil d'Etat a donc suivi la décision, rendue, en première instance, par le tribunal administratif et rejeté, par la même, la demande de Fêtes Loisirs, la société de Marcel Campion.

La grande roue s'en va

Dans un communiqué, Marcel Campion se désole ainsi : "la grande roue de Paris finira peut-être sur la place Rouge ou à Rome". Cependant, il indique qu'il se réserve la possibilité de porter le litige devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. La décision de démonter la grande roue de la place de la Concorde, a suivi de quelques semaines, celle de mettre un coup d'arrêt au marché de Noël, organisé par Marcel Campion depuis 2008.