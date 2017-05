Paris : la Grande roue démontée dimanche

Marcel Campion, le propriétaire du manège, va démonter sa Grande roue place de la Concorde à Paris. Le manège fermera à 20h dimanche.

Paris perd sa Grande roue. Le manège va fermer dimanche à 20h. Il quitte la Concorde. L'attraction, qui pèse 400 tonnes, sera entièrement démontée. Son propriétaire, Marcel Campion, a quinze jours de retard sur le calendrier prévu. Il aurait dû quitter les lieux le 15 avril 2017 après avoir obtenu un délai supplémentaire de la préfecture. Il aurait bien aimé rester plus longtemps mais face à ses ennuis judiciaires et étant donné ses relations de plus en plus tendues avec la Mairie de Paris, le forain préfère s'en aller.

Marcel Campion a retardé son départ au maximum

Marcel Campion est un adepte des coups de force. En novembre 2016, l'Etat l'avait rappelé à l'ordre pour ne pas avoir attendu le feu vert des autorités avant le montage de sa Grande roue. Avec près de 400.000 visiteurs cette saison, le manège est plutôt rentable pour son propriétaire.

Une fois l'hiver passé, Marcel Campion espérait pouvoir installer son manège ailleurs mais la Ville de Paris a refusé de céder face à un homme qui entasse les ennuis judiciaires depuis 2016. Celui que l'on appelle le Roi des forains est sous le coup de plusieurs enquêtes pour blanchiment, travail au noir, fraude fiscale, favoritisme et escroquerie, ce que réfute en bloc Marcel Campion.

Le retour de la Grande roue envisagé à Noël

Le départ de la Grande roue de la place de la Concorde n'est probablement pas définitif. La Grande roue devrait revenir à Paris, le 17 novembre 2017, pour le marché de Noël sur les Champs-Elysées.