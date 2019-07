Paris : la mairie veut attirer les touristes dans les quartiers moins touristiques

Paris, France

La Tour Eiffel, les Champs-Élysées, le Louvre, Notre-Dame et le Sacré-Cœur, cinq incontournables qui figurent sur la liste des "choses à faire" de tous bons touristes de passage à Paris. Des sites emblématiques pris d'assaut qui éclipsent bien souvent le reste de la capitale.

Renforcer les points forts des quartiers peu fréquentés

Avec l'exposition Toutankhamon à la Grande Halle de La Villette, "plus d'un million de personnes ont potentiellement fait un tour au canal de l'Ourcq ou le bassin de la Villette", affirme Jean-François Martins, adjoint à la mairie en charge du tourisme. _"_Comme on quitte le centre de Manhattan pour aller à Brooklyn à New-York, on quitte le centre de Paris pour aller dans le 19e, le 14e ou encore Belleville", explique-t-il.

Des ballades dans les 14e, 12e et 13e arrondissements

Pour attirer les visiteurs loin des grands classiques, l'office du tourisme propose notamment des ballades à travers trois arrondissements. Cinq parcours pour découvrir le 14e arrondissement. De quoi flâner en se penchant sur l'architecture ou le Montparnasse des artistes. Dans le 13e, touristes et parisiens peuvent découvrir les fresques de street-art, les quais de Seine et l'esprit village de la Butte aux Cailles. Des ballades "nature" dans le 12e arrondissement avec le viaduc des Arts et le bois de Vincennes.

Des sites touristiques pour rester au frais

L'été sera chaud mais pas forcément désagréable si l'on sait où se mettre au frais. La baignade est de nouveau possible au bassin de la Villette depuis le 2 juillet. Les piscines des centres sportifs Léo Lagrange (12e), Élisabeth (14e) et Louis Lumière (20e) vous accueille gratuitement jusqu'au 1er septembre. 13 parcs de la ville sont ouverts la nuit tout l'été pour profiter de la fraîcheur du soir sans oublier Paris Plage qui démarre le 6 juillet.