Paris : la neige et la montagne s'invitent au stade Charléty

Pas de neige pour Noël à Paris mais une station de sport d'hiver. Pour la 10e année, le stade Charléty accueille l'opération "Charléty sur neige" durant toutes les vacances scolaires. Au menu : une patinoire, de la luge, un parcours acrobatique ou un jardin des neige, le tout gratuitement.

Pas besoin d'aller à la montagne pour voir la neige! Elle vous attend toutes les vacances de Noël au stade Charléty, dans le 13e arrondissement de Paris, avec la 10e édition de "Charléty sur neige". Le stade se transforme en mini-station de ski pour le plus grand plaisir des petits mais aussi des grands avec au programme : une patinoire synthétique, deux pistes de luge, un parcours acrobatique, un manège ou encore un jardin des neiges pour les plus petits.

"Ca tourne et ça va vite, j'aime bien"

Pas encore un temps à neige, pas mal de béton, mais cela n'empêche pas le stade de Charléty, dans le 13e arrondissement de Paris, de se transformer en mini station de ski pour les Parisiens de 3 à 17 ans. L'activité qui rencontre le plus de succès? La piste de luge avec sa neige artificielle. Autre attraction qui séduit : la chute libre avec réception sur un grand matelas pneumatique : "ça fait grave peur mais après, c'est grave bien".

Les réactions des enfants à Charléty sur neige au micro France Bleu Paris

La chute libre rencontre un franc succès © Radio France - Fanny Lechevestrier

"Ca fait sortir tout le monde, c'est familial. Tout cela en plein Paris, c'est magnifique!"

Les parents se régalent aussi, caméra et téléphone portable en main pour filmer les descentes de leurs enfants. "C'est familial, c'est super" nous dit ainsi Yaya, venu du 18e arrondissement de Paris avec ses trois enfants. Isabelle est elle aussi ravie pour sa première visite avec son fils de cinq ans : "je m'étais renseignée auprès des autres parents qui connaissaient cet événement et ils m'ont tous dit que ce n'était pas terrible. Et moi, j'arrive et je trouve cela très bien. C'est un peu la montagne à Paris, c'est rigolo" lâche-t-elle en souriant en récupérant son fils à la sortie de la piste de luge, direction le jardin des neiges.

Reportage et impressions à Charléty sur neige

En tout, entre 4.000 et 5.000 enfants sont attendus chaque jour au stade pour participer aux activités toutes encadrées par des animateurs de l'UCPA.

Un parcours acrobatique sur les hauteurs du stade est également proposé © Radio France - Fanny Lechevestrier

"Charléty sur neige" dure jusqu'au 29 décembre, de 11h à 18h. Toutes les activités sont gratuites et adaptées pour les enfants handicapés, de 3 à 17 ans.