Le 4 mars 1988, le chantier de la pyramide du Louvre était terminé. Cela fait donc 30 ans que cette pyramide fait partie du paysage des Parisiens. Le Président Mitterrand inaugurera le monument un an plus tard. Le Louvre fêtera cet anniversaire en 2019.

Trente ans : c'est l'âge de la pyramide du Louvre à Paris. Le chantier s'est terminé le 4 mars 1988. Un peu plus d'un an plus tard, le 30 mars 1989, le président français François Mitterrand inaugure le monument de 26 mètres de haut. Cette pyramide est constituée de triangles de verre. Elle sert d’entrée au musée du Louvre. Elle ouvrira au public un mois plus tard.

François Mitterrand choisit l'architecte Ieoh Ming Pei pour ce projet. L'architecte accepte la commande en juin 1983 et propose de construire un grand hall d'entrée lumineux avec une forme contrastant avec les bâtiments alentour. Ainsi naîtra la pyramide.

Quand le projet est dévoilé, certains crient au scandale

Des journaux, des historiens sont contre ce projet qu'ils qualifient pour certains de "degré zéro de l'architecture" (le Figaro). Les lignes futuristes de la pyramide sont trop éloignées du style des bâtiments existants du Louvre.

Jack Lang, ancien ministre de la Culture, se souvient qu'à l'époque on les avait considérés comme des "destructeurs du patrimoine historique". Jack Lang est l'auteur d'un livre, "Les batailles du grand Louvre" publié aux éditions "rmn" où il raconte toute l'histoire de la pyramide.

"Les batailles du grand Louvre", un livre de Jack Lang aux éditions rmn. © Radio France - Martine Bréson

La pyramide est aujourd'hui un monument incontournable

Ce qui a sauvé la pyramide, c'est une idée de Jacques Chirac alors maire de Paris, indique Jack Lang. Il a suggéré au ministre de la Culture de "visualiser dans l'espace par des câbles ce que serait la future pyramide". Cela a fait retomber la fièvre, raconte Jack Lang.

La grande pyramide n'est pas seule : elle est entourée de trois répliques plus petites qui constituent des puits de lumière et d'une cinquième pyramide, inversée, construite sous le Carrousel du Louvre. La grande pyramide est faite d'une structure d'acier de 95 tonnes et d'un châssis en aluminium de 105 tonnes. Sa structure est composée d’un maillage de 2 100 nœuds, de 6 000 barres, de 603 losanges et 70 triangles de verre. Aujourd'hui, c'est l'un des monuments les plus visités et photographiés de Paris.