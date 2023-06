Paris : la restauration hors norme de l'Eglise Saint-Sulpice

Près de 10 ans de restauration

La chapelle n'avait pas connu de restauration depuis 76 ans, la dernière intervention sur les voûtes remontant à 1947. Il était donc important de réintervenir. Aujourd'hui, les dorures et les peintures notamment sont encrassées, tandis que les décors ont subi l'œuvre du temps : des fissures ainsi que des décollements d'enduit sont au cœur du chantier.

Un chantier qui se compte en millions

De 2006 à 2011, la restauration de la tour nord de l'Eglise Saint-Sulpice, haute de 71 mètres, avait coûté 28 millions d'euros. De nombreux chantiers ont fait leur apparition dans le bâtiment depuis 2015 : des chapelles, des statues ainsi que les combles. Aujourd'hui, deux restaurations sont en cours : celles de la chapelle de la vierge et de la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc. 11 étages d'échafaudage, 373m² de peintures à restaurer, une quarantaine de restaurateurs mobilisés pour un coût total de 2,2 millions d'euros. Celle des combles vient de s'achever. Véronique Millande, conservatrice en cheffe des œuvres d'art des lieux cultuels de la ville de Paris, parle d'un chantier hors norme : "Il s'agit de restaurer toute une chapelle, la peinture, les revêtements en marbre, les sculptures, les vitraux, l'autel ainsi que le mobilier liturgique. C'est un grand chantier pour nous, et cela permettra à la chapelle de retrouver sa splendeur d'antan".

11 étages d'échafaudage ont été mis en place pour restaurer la chapelle de la Vierge © Radio France - Mathieu Priore

Une restauration minutieuse

Quelles sont les étapes d'une restauration ? Karen Taieb, adjointe à la Maire de Paris en charge du patrimoine : "C'est d'abord un grand nettoyage, il faut être précis et surtout respecter l'œuvre qui est sous-jacente pour la récupérer le moins impactée possible. Le but est de lui redonner une nouvelle vie, elle qui est cachée depuis tant d'années". Les décors de la chapelle souffrent de diverses pathologies, du fait de son histoire mouvementée. Par exemple, durant la Commune (1870-1871), un obus de l'armée prussienne avait perforé la coupole de la chapelle.

L'évolution du nettoyage (gauche à droite) se fait en plusieurs étapes. © Radio France - Mathieu Priore

Cette restauration doit être minutieuse, Clara est restauratrice du patrimoine spécialisée dans la peinture : "On ne peut pas nettoyer sans que toutes les écailles ne tombent donc on est obligé de les refixer avant de les nettoyer". Pour Véronique Millande, c'est un travail passionnant mais long : "On ne peut pas se permettre de perdre la matière et de revenir au mur nu. Dès qu'il y a une écaille, on injecte de l'adhésif en-dessous, on aplatit et on recolle l'écaille, ce qui permet ensuite de nettoyer. C'est extrêmement long, du millimètre par millimètre, c'est le cœur du métier".

Après toutes ces étapes, la chapelle retrouvera sa beauté d'antan. La fin du chantier est prévue pour juin 2024.