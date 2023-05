Paris : le centre Pompidou va fermer pour travaux pendant 5 ans de 2025 à 2030

Le Centre Pompidou à Paris, l'un des plus importants musées d'art moderne et contemporain au monde, fermera complètement pour travaux fin 2025 et rouvrira en 2030, a annoncé mercredi la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak.

Annoncés en 2021 par la ministre de la Culture d'alors, Roselyne Bachelot, ces travaux de modernisation devaient initialement avoir lieu de 2023 à 2027, année des 50 ans de l'établissement. Mais la direction avait choisi de laisser le musée ouvert pendant les Jeux Olympiques de Paris en 2024 .

Ce chantier titanesque, d'un coût de 262 millions d'euros, a pour but notamment de désamianter totalement le site construit près des Halles par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers. Usé par le temps, le bâtiment futuriste en verre et métal, voulu par Georges Pompidou, doit également être revu pour répondre aux normes actuelles de sécurité, techniques et énergétiques.