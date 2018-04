Paris, France

C'est un titre symbolique pour le dernier film du cinéma La Clef, "Avant que nous disparaissions" est le dernier long métrage passé sur les écrans du cinéma du 5eme arrondissement. Ce lundi, le comité d'entreprise de la Caisse d'Epargne Ile de France, propriétaire des murs, viendra récupérer les clefs des locaux. Depuis 2 ans, il cherche à vendre le bâtiment qui lui appartient.

Deux ans de négociation

Raphaël Vion est le directeur et co-programmateur du cinéma. Il négocie depuis deux ans avec le comité d'entreprise : "On s'est positionné tout de suite, on a obtenu un accord sur le prix (près d'1,5 millions d'euros, ndlr). Mais ils ont voulu rajouter plusieurs conditions au dernier moment. On a négocié sur certaines et un jour ils nous ont mis une fin de non recevoir. Et depuis six mois, aucune nouvelle" Un silence radio qui inquiète les sept salariés qui risquent de se retrouver sans emploi

Collectif de quatre salariés

Quatre d'entre eux ont décidé de monter un collectif la semaine dernière pour une nouvelle tentative d'achat. Sébastien Liatard est projectionniste au cinéma "On a un business plan. On a lancé un crowdfunding pour pouvoir amorcer la pompe et payer les premières dépenses des personnes qui pourraient nous aider comme un avocat par exemple". Il faut avant tout pouvoir renouer le dialogue avec le comité d'entreprise de la banque. "Je demande à la ministre de la culture de nommer un médiateur dans ce dossier. C'est le seul moyen pour renouer le dialogue avec les potentiels repreneurs et le propriétaire. Fermer un espace de culture comme celui-ci est un drame" s'exclame la maire du 5eme arrondissement, Florence Berthout.

De moins en moins de cinémas indépendants

Les spectateurs sont plusieurs dizaines dans le couloir du cinéma, interloqués de cette fin. "Je suis très triste. Paris est une ville avec énormément de cinéma, mais de moins en moins d'indépendants, soupire Claire, une spectatrice. Il n'y a plus que des gros mammouths, des multiplex. C'est bien, mais pour moi le cinéma ce sont ces petites salles." Un constat partagé par Raphaël Vion : "En tout cas, plus aucune salle indépendante n'ouvre. Il en reste une quarantaine sur Paris. On a un public mais il est vieillissant. Il faut être vigilant à ce que cette culture ne se perde pas pour de bon."