Paris : le mur des Je t'aime reçoit la visite d'un million de touristes chaque année

Métro Abbesse, ligne 12. Après avoir grimpé les escaliers en colimaçon qui n'en finissent pas, la petite place a des allures de carte postale, entourée de boutiques, d'église, et d'un square. C'est dans ce dernier, petit rectangle de verdure, calé entre les façades d'immeubles, que se croisent des centaines de touristes chaque jour. Ils viennent des quatre coins du monde pour voir cette fresque d'environ 4 mètres sur 10, où sont écrits plus de 300 "je t'aime" dans des langues différentes et parfois dans des dialectes rares ou oubliés comme le navajo, l'inuit ou l'esperanto.

Rechercher le "je t'aime" dans leur langue, c'est la première chose que les visiteurs font en arrivant au pied de la mosaïque avant de se prendre en photo, seuls ou en couple. Certains en profitent pour faire leur déclaration, comme Antonio qui pose un genou à terre, devant sa dulcinée, en lui demandant si elle veut bien l'épouser. Les touristes observent, attendris, et applaudissent.

Lorsque les deux artistes Frédéric Baron (artiste multicarte) et Claire Kito (peintre calligraphe) ont réalisé ce Mur des je t'aime , en 2000, ils ne s'attendaient pas à un tel succès, "d'autant plus qu'il est resté méconnu durant 15 ans environ" précise Frédéric Baron, "Aujourd'hui, on compte près d'un million de visiteurs chaque année. Beaucoup de touristes étrangers. Alors que les parisiens et même les habitants du quartier ne connaissent pas toujours l'existence de ce mur" ajoute l'artiste, amusé. Mais depuis que l'oeuvre a servi de décor à plusieurs reprises, dans la série Emily In Paris, elle a gagné en popularité, est citée dans tous les guides touristiques et est même référencée dans Google map,

