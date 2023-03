Paris : le roi Charles III fait son entrée au musée Grévin

Les cheveux tiré en arrière, de longues oreilles et vêtu d'un kilt, le sosie de cire du roi britannique Charles III a été installé. Il prend place aux côtés de ses homologues politiques, le président des Etats-Unis Joe Biden ou encore le président chinois Xi Jinping. Charles III remplace donc sa défunte mère, la reine Elizabeth II.

Le directeur général du musée Grévin, Yves Delhommeau, évoque cette inauguration ainsi que l'annulation de sa venue dans la capitale au micro de France Bleu Paris : " L'objectif était de l'installer (la statue) pour sa venue officielle en France. Mais ce n'est pas grave, Il est déjà à Paris et à un seul endroit. Si on veut voir le roi Charles III, il faudra venir au musée Grévin".

Un travail de six mois

Yves Delhommeau raconte, toujours au micro de France Bleu Paris, le processus de réalisation de la statue de cire : "On a toujours réalisé les souverains du Royaume-Uni. Après la reine Elizabeth II, il fallait s'appliquer à réaliser Charles III. Nous avons sculpté la silhouette du roi avant de la mouler dans de la cire. Après, nous avons peint le visage et greffé les cheveux. Nous l'avons habillé en kilt pour ses liens avec l'Ecosse, et l'Ecosse entretient de très bonnes relations avec la France".