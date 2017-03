PHOTOS - À Paris, les Catacombes font peau neuve

De nouveaux aménagements pour les visiteurs à la sortie des Catacombes à Paris : une boutique, un lieu de repos et des toilettes, qui n'existaient pas jusqu'à présent. Les travaux sont toujours en cours, mais tout devrait être prêt pour le premier avril.

Les travaux sont effectués dans le cadre de la rénovation des musées parisiens. Dès le premier avril, lorsque vous sortirez des Catacombes, après avoir gravi plus de cent marches, l'équivalent de cinq étages, vous arriverez dans la librairie- boutique avenue René Coty. Vous pourrez profiter d'un lieu de repos et de toilettes, bienvenues, après une heure et demie de balade au milieu des crânes et des fémurs.

catacombes © Radio France - sylvie charbonnier

Paris-Musées a fait de nouveau appel à Arteum, qui avait conçu la librairie boutique du musée Carnavalet. Une sélection de livres, des objets-souvenirs mais aussi un lieu de repos et de relaxation.

rénovation catacombes © Radio France - sylvie charbonnier

Le parcours de près d'un kilomètre, dans l'ossuaire a également été rénové : de nouvelles peintures, les murs d'ossements ont été relevés, redressés, parfois posés sur des soubassements de pierre, pour mieux les préserver.

reportage dans l'ossuaire Partager le son sur : Copier

Prochainement, une exposition Histoire de squelettes, en collaboration avec l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives et la DRAC d'Ile de France, sur les fouilles, dans l'ancien cimetière de l'hôpital de la Trinité, à l'emplacement du boulevard Sébastopol.

Et de nouveaux aménagements, encore, cette fois-ci au niveau de l'entrée des Catacombes, à partir de 2019.