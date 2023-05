Paris : les Champs-Elysées transformés en salle de classe pour une dictée géante

Pour la première fois, une dictée géante sera organisée sur la plus belle avenue du monde indique ce mercredi le comité des Champs-Elysées. Un dispositif de plus de 6 000 m² entre la station de métro George V et la station Etoile sera implanté sur la célèbre avenue face à l’Arc de Triomphe.

Une salle de classe éphémère à ciel ouvert sera mise en place pour viser un record mondial. Les équipes internationales du Guinness Book seront présentes pour valider ce record. A cette occasion, un écran géant faisant office de tableau noir sera installé devant l’arc de triomphe ainsi que 1 700 tables et chaises.

L’objectif de cette initiative est notamment de montrer que la dictée peut être “un jeu éducatif et sortir des cadres parfois trop sévères dans lesquels elle s’inscrit”, explique le comité des Champs-Elysées dans un communiqué.

Trois dictées seront proposées à 13h30, 16h et 18h. Elles seront lues par des personnalités du monde littéraire, culturel et sportif qui prendront la place des instituteurs.

Les dictées sont entièrement gratuites et accessibles à tous les adultes, pour les enfants cela sera possible à partir de 10 ans à condition d’être accompagné d’un adulte. Les inscriptions sont ouvertes dès ce mercredi et plusieurs tirages au sort auront lieu les 18, 25 et 31 mai 2023 pour choisir les plus de 5.000 participants (1.700 pour chaque dictée).