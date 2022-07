Paris : "Les Français à la rencontre de leurs armées" pour le 14 juillet

Simulation de vol, découverte d'un véhicule Griffon ou d'un camion de pompiers... De nombreuses activités sont organisées par l'armée dans plusieurs arrondissements de Paris

Nombreuses activités aux Invalides

Intitulée "Les Français à la rencontre de leurs armées", cette opération de relations publiques organisée par le Gouverneur militaire de Paris va se dérouler principalement aux Invalides entre 10h et 18h.

A cette occasion, vous pourrez tester un simulateur de vol, échanger des balles avec le pongiste handisport et double médaillé d’or aux Jeux Paralympiques, Fabien Lamirault. ou encore visiter un Mirage 2000...

Des corps d'armée dans plusieurs arrondissements

Pour joindre l'utile à l'agréable, au sein de la Cour d'Honneur de l'Hôtel des Invalides, une collecte de sang est organisée par menée par le Centre de transfusion sanguine des armées.

Pour ceux et celles qui souhaitent s'engager, des stands de présentation et de recrutement seront ouverts toute la journée. D'autres stands de recrutement ainsi que des véhicules emblématiques et des ateliers, seront ouverts de 12h30 à 18h dans d'autres arrondissements.

Sur la place de la Nation, ce sera l’armée de Terre. L'armée de l'air sera au Parc André Citroën (15è arrondissement), la Marine Nationale sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, et la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris sur la place de la Mairie du 19è arrondissement.