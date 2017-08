A Paris, les guitaristes gauchers ont leur boutique

A l'occasion de la journée internationale des gauchers qui a lieu ce dimanche, reportage dans un magasin de Paris qui ne vend que des guitares pour gauchers.

"Comme pour une paire de ciseau, il me fallait une guitare pour gauchers !" s’exclame David après avoir acheté un instrument. Il fait partie des 13% des Français à être gaucher qui ont leur journée internationale le 13 août.

Une guitare pour gauchers est montée à l’extrême inverse qu’une guitare pour droitiers. "Pendant longtemps, les guitaristes gaucher devaient jouer à l’envers ("up is down" en anglais)" raconte Daniel Oliveira, lui-même droitier, et repreneur du magasin Le Gaucher, qui existe depuis trente ans quartier Pigalle à Paris.

Le grand Jimmy Hendricks a commencé sur une guitare pour droitier. "C’était une autre époque" dit Daniel Oliveira qui admet que, même aujourd’hui, tous les modèles de guitare pour droitier n’existe pas dans l’autre sens. "Je me bats pour convaincre les marques" dit-il avec un sourire.

Une guitare gaucher coûte environ 15% plus chère que sa soeur mais ça a beaucoup évolué :"il y a vingt ans, il fallait payer le double !" poursuit Daniel Oliveira qui reçoit des commandes de toute la France mais aussi du monde entier.