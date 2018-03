Paris, France

Après des semaines de mobilisation des parents et d'élus de l'opposition, la ville de Paris a donc fait marche arrière et renouvelé ses vacances arc-en-ciel pour l'été 2018. Une bonne nouvelle pour les familles parisiennes et les milliers d'enfants qui vont à nouveau pouvoir partir en colonie.

Il n'y aurait que 3 200 places disponibles cette année contre 5 000 l'été dernier... et surtout 12 000 à la fin des années 90".

La conseillère de Paris, élue France Insoumise, Danielle Simonnet, félicite d'ailleurs les parents pour leur mobilisation et la pétition qui a "payé". L'élue de l'opposition constate en revanche une baisse du nombre de places disponibles et déplore "une régression d'année en année à cause d'un budget réduit à chaque fois".

Les organisateurs sont partis

Autre motif d'inquiétude pour Danielle Simonnet, le départ de cinq organisateurs des dernières années. L'insoumise rappelle qu'ils étaient vacataires et que c'est parce qu'ils réclamaient leur titularisation depuis 2015 que la mairie avait dans un premier temps abandonné son dispositif de vacances arc-en-ciel. "Ils avaient refusé de renouveler leur contrat l'été dernier parce qu'ils en avaient marre de leurs conditions précaires" précise-t-elle avant de s'étonner, "et on apprend maintenant que la mairie leur a proposé un nouveau CDD d'un an !". Les vacataires ont refusé et sont partis, ce qui inquiète la conseillère de Paris.

La ville va-t-elle réussir à mettre en place son dispositif sans l'expérience de ceux qui l'ont organisé ces dix dernières années ?"

Toujours est-il que les inscriptions* sont lancées ce lundi 5 mars. Les familles ont trois semaines, jusqu'au 23 mars, pour demander un rendez-vous.

*Inscription par tirage au sort en fonction des places disponibles. 160 séjours au choix : des mini-camps de 5 jours pour les 4-6 ans ou des colonies de 12 jours pour les 7-17 ans divisés en trois catégories d'âge. Tarifs : de 2 à 57€/jour selon votre quotient familial.