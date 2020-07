Paris : Louis de Funès mis à l'honneur à la Cinémathèque française

Il a été celui qui donné du sourire aux Français pendant le confinement. L'acteur Louis de Funès est mis à l'honneur lors d'une exposition qui a commencé ce mercredi à la Cinémathèque française. Ses mimiques, ses éclats de rire, son langage inventé font de lui un personnage et acteur intergénérationnel. "C'est quelqu'un de sincère, un acteur sincère qui joue des personnages détestables. Sa sincérité fait que l'on voit dans son œil qu'il était un humain attentif, vigilent, doux", explique Alain Kruger, commissaire de l'exposition.

"Louis de Funès, on rigole"

Louis de Funès a marqué son temps. Et la Cinémathèque française a décidé de lui rendre hommage. La première pour un acteur. Les différentes salles évoquent son parcours. Des extraits de films sont projetés sur les murs. Et quelques sourires s'entendent à défaut de se voir les visiteurs étant masqués, protocole sanitaire oblige. "Louis de Funès c'est toute mon enfance, je suis une fan de la première heure", se réjouit Florence qui "n'aurait loupé cette exposition pour rien au monde".

"Moi je vais avoir 50 ans. Pour moi quand on regarde un film de Louis de Funès on rigole quoi. Même si on sait que derrière il y a des sujets comme dans Rabbi Jacob le côté raciste mais on ne voit pas le côté raciste on voit le côté comique", ajoute Florence. L'acteur fait toujours l'unanimité, toujours, trente-sept ans après sa mort. "Il parle aux enfants que nous sommes, de 4 à 444 ans. Plus que de la rigolade, il apporte de la fantaisie, aussi un regard critique sur les défauts que nous pouvons avoir. Il a tous nos défauts en pire mais comme il les joue avec malice (...) on est dans la comédie de Molière", renchérit le commissaire de l'exposition.

La tenue originale de Rabbi Jacob. © Radio France - Bradley de Souza

"Plus que du public, de la reconnaissance"

Dans les allées de l'exposition, Sébastien le reconnaît, Louis de Funès lui a fait du bien pendant le confinement. "Ce sont les films qui ont cartonné pendant le confinement. Louis de Funès parle au peuple, aux gens "moyens". Et quelque part on s'identifie à lui". Du haut de ses 1m63, l'acteur n'a pas fini de faire parler de lui. Et pourtant il aura mis longtemps avant de se faire connaître. Avant de conquérir le monde du cinéma.

La statue de cire de Louis de Funès en gendarme. © Radio France - Bradley de Souza

"Plus que du public pour cette exposition, ce que je demande c'est de la reconnaissance", conclut Alain Kruger. L'exposition aurait dû commencé le 1er avril dernier mais crise sanitaire oblige, elle a été repoussée. Dorénavant c'est une toute nouvelle ère qui s'ouvre à la Cinémathèque française. Et pour commencer quoi de mieux que l'acteur qui a donné du sourire aux Français pendant le confinement.

"Louis de Funès, l'exposition", du 15 juillet 2020 au 31 mai 2021. 51 rue de Bercy, Paris. Tarifs : 5 à 10 euros. Réservation obligatoire sur cinematheque.fr