Paris : périmètre de sécurité et stations de métro fermées pour la cérémonie 14 juillet

La préfecture de police a annoncé ce lundi les mesures de sécurité qu'elle allait prendre pour encadrer le défilé du 14 juillet à Paris. Plusieurs stations de métro seront fermées et la circulation à pied sera contrôlée et filtrée entre la place de l'Etoile et le jardin des Tuileries.

Un périmètre de sécurité où la circulation des voitures sera interdite et où celle des piétons sera filtrée, plusieurs magasins et stations de métro fermés... La préfecture de police de Paris a annoncé ce lundi les mesures qu'elle prenait pour encadrer le défilé particulier cette année du 14 juillet.

Interdiction de circuler d'Etoile jusqu'au jardin des Tuileries

Compte tenu de la crise sanitaire, les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits et l'on savait déjà que ce feu d'artifice du 14 juillet à Paris ne se déroulerait pas comme d'habitude. Il se fera toujours depuis la Tour Eiffel mais sans public autour et retransmis à la télévision. Quant au concert du Champ de Mars donné par Radio France, il se tiendra mais à huis clos.

Le traditionnel défilé ne sera pas non plus comme d'habitude. Pas de revue des troupes militaires par exemple, ni de nombreux invités en tribune présidentielle. En raison de la crise sanitaire, ce 14 juillet sera réinventé. Il rendra hommage aux personnes civiles et militaires qui luttent contre le COVID-19. Toute la cérémonie se déroulera place de la Concorde avec trois tableaux, défilé de troupes à pied et défilé aérien.

La préfecture de police de Paris annonce donc ce lundi qu'elle va instaurer un large périmètre de sécurité pour empêcher les visiteurs de s'agglomérer autour des Champs Elysées pour assister aux cérémonies. Il sera ainsi impossible de circuler de la place de l'Etoile jusqu'au Jardin des Tuileries. La zone interdite au public comprend donc les Champs-Elysées, la place de la Concorde (où est traditionnellement installée la tribune présidentielle), le Palais de l'Elysée ou encore l'Assemblée nationale. L'interdiction de circuler sera effective ce mardi 14 juillet, de 6h30 à 14 heures.

Fouilles des bagages et palpations

Pour les piétons qui souhaiteront passer, "l'accès et la circulation des personnes seront réglementés avec obligation de se soumettre à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille ainsi qu'à des palpations de sécurité, et à la visite des véhicules", précise la préfecture.

Outre la circulation des voitures qui sera donc totalement interdite, aucun véhicule à moteur ne pourra entrer dans ce périmètre de sécurité. Le port d'artifices et d'armes sera également prohibé, tout comme la circulation d'animaux dangereux.

Stations de métro inaccessibles

Plusieurs stations de métro seront également fermées, notamment sur la ligne 1. Tuileries, Concorde, Champs-Elysées Clemenceau, Franklin D. Roosevelt, George V et Charles de Gaulle Etoile seront condamnées.

Plusieurs stations de la ligne 1 et ses correspondances seront fermées le 14 juillet dès le début de la prise de service. - ratp.fr

Magasins fermés et rassemblements interdits

Tous les commerces de ce périmètre de sécurité devront rester fermés de 8 heures à 14 heures ce mardi 14 juillet. Les rassemblements de type de "gilets jaunes" seront également interdits pendant deux jours (13 et 14 juillet) dans ce secteur.